Más de 100 ciclistas participaron de la primera travesía por los pueblos más antiguos de Atamisqui

La propuesta de cicloturismo reunió a participantes de cinco provincias en un recorrido de 70 kilómetros que buscó impulsar el turismo sustentable, fortalecer la economía regional y revalorizar el patrimonio histórico del departamento Atamisqui.

Hoy 19:41

Con una destacada convocatoria, se realizó este sábado la Primera Travesía de Cicloturismo por los Pueblos más Antiguos en Atamisqui, una experiencia recreativa y no competitiva que reunió a más de 100 ciclistas provenientes de Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chubut. La actividad contempló un recorrido de 70 kilómetros por algunos de los sitios con mayor valor histórico y cultural de la región.

La jornada contó con la presencia del intendente de Villa Atamisqui, Víctor Rosales; el coordinador de la Red Mesopotámica Santiagueña, Raúl Castillo; y los comisionados municipales Daniel Orellana (Estación Atamisqui), Daniel Sosa (Medellín), Humberto Gómez (Punta Pozo), Jorge Marino (Salavina) y Ronald Paz (Chilca Juliana), quienes acompañaron el desarrollo de la iniciativa.

La travesía tuvo como punto de partida la histórica iglesia de Villa Atamisqui. Desde allí, el pelotón recorrió Estación Atamisqui, localidad donde se encuentra la casa del reconocido cantante Leo Dan, para luego continuar por Medellín y el paraje precolombino de Soconcho, hasta finalizar el circuito en la Casa de los Artistas Atamisqueños.

La propuesta forma parte de una política pública impulsada por el Gobierno de Santiago del Estero, junto con la Secretaría de Deportes, con el objetivo de promover el turismo sustentable, dinamizar la economía regional y poner en valor la identidad histórica y cultural de los pueblos más antiguos del departamento Atamisqui.