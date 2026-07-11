En La Cámpora creen que Kicillof busca despegarse de Cristina y la interna entra en un punto de quiebre

En el sector que lidera Máximo Kirchner sostienen que el gobernador bonaerense busca tomar distancia de la ex presidenta para ampliar su base electoral. La interna alimenta los rumores de una ruptura rumbo a 2027.

Hoy 19:19

La interna del peronismo atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión y, a menos de un año del inicio del calendario electoral de 2027, la posibilidad de una competencia con listas separadas gana cada vez más fuerza. En La Cámpora aseguran que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tomó la decisión de distanciarse políticamente de Cristina Fernández de Kirchner y que no tiene interés en recibir su respaldo de cara a una eventual candidatura presidencial.

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Según referentes cercanos al espacio que lidera Máximo Kirchner, el mandatario provincial busca construir un perfil propio, alejado de la figura de la ex presidenta, con el objetivo de ampliar su base electoral hacia sectores no identificados con el kirchnerismo. Esa interpretación profundizó las diferencias entre ambos sectores y dejó la relación en un punto considerado casi irreconciliable.

Uno de los principales reproches que plantean desde el cristinismo es la ausencia de gestos políticos de Kicillof hacia la ex mandataria. Entre ellos mencionan que nunca la visitó en el departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras la condena ratificada por la Corte Suprema.

"Axel quiere despegarse todo lo posible de Cristina. Si quisiera su apoyo buscaría la forma de acercarse, pero no lo hace", sostuvo un dirigente cercano a la ex presidenta. En la misma línea, otro referente del espacio aseguró: "Axel tiene miedo de que le digan kirchnerista. No quiere que el respaldo político se identifique con Cristina".

La unidad aparece cada vez más lejana

Dentro de La Cámpora consideran que el problema no radica en una negativa del cristinismo a respaldar al gobernador, sino en que es el propio Kicillof quien evita ese acompañamiento. Bajo esa mirada, el mandatario provincial intenta consolidarse como una alternativa con identidad propia y reducir la influencia de Cristina Kirchner en su proyecto político.

Esa lectura alimenta un escenario de creciente fragmentación dentro del peronismo, donde la posibilidad de una lista de unidad para enfrentar al oficialismo nacional comienza a perder fuerza.

En paralelo, dentro del sector que responde a Máximo Kirchner volvió a instalarse la idea de que Cristina Fernández de Kirchner debe ser la referencia política del espacio para las elecciones presidenciales de 2027, aun cuando la condena judicial le impide ejercer cargos públicos.

Máximo Kirchner volvió a marcar diferencias

Durante un acto realizado en Carmen de Areco, Máximo Kirchner evitó mencionar directamente a Kicillof, aunque dejó un mensaje que fue interpretado como una nueva señal hacia la interna.

"Nosotros no vemos la política en términos individuales. Nunca la vimos así. Vamos a pelear contra los que tengamos que pelear", afirmó el diputado nacional.

Además, sostuvo que la prioridad del espacio sigue siendo el respaldo a su madre. "La unidad tiene que ser con la gente y la unidad secundaria es con los dirigentes", expresó, una frase que dentro del peronismo fue leída como una muestra de que la reconciliación con el gobernador bonaerense hoy parece muy distante.

Las PASO, otro foco de conflicto

Otro de los puntos de tensión gira en torno al futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el cristinismo cuestionan que Kicillof no impulse con mayor firmeza la continuidad de ese mecanismo electoral frente a la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con su eliminación o suspensión.

Desde ese sector consideran que, si finalmente no hubiera elecciones primarias, aumentaría el riesgo de que el peronismo llegue dividido a los comicios de 2027, con candidaturas múltiples y sin un mecanismo para ordenar la competencia interna.

En medio de esa disputa, referentes de La Cámpora también valoraron recientes declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien sostuvo que "hay que cuidar el equilibrio fiscal, pero también es necesario un equilibrio social". En el espacio kirchnerista interpretaron esas palabras como una visión cercana a los planteos económicos que vienen impulsando en los últimos meses.

Con el paso de las semanas, la distancia entre el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner y el que lidera Axel Kicillof continúa profundizándose. Mientras ambos espacios mantienen estrategias políticas diferentes y los cuestionamientos cruzados se multiplican, dentro del peronismo crece la percepción de que la unidad, que hace pocos meses parecía posible, hoy aparece cada vez más difícil de concretar.