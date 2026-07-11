Llega la Luna de Fresa este fin de semana para admirar en Bolivia

Este fin de semana, la Luna de Fresa se podrá observar en Bolivia, especialmente poco después del atardecer, cuando adquiera tonos anaranjados en el horizonte.

Hoy 19:01

La Luna de Fresa regresará para cautivar a los amantes de la astronomía este fin de semana con su fenómeno astronómico, esperado durante el mes de junio. En Bolivia, el evento será visible a partir de la noche del domingo 28 de junio, cuando el satélite natural se presentará casi completamente iluminado.

El momento culminante de la Luna llena se producirá el lunes 29 de junio a las 19:56, hora local. Este será el instante en que la Luna de Fresa alcanzará su máxima luminosidad, convirtiéndose en la figura central del cielo nocturno.

A pesar de que su fase plena será el lunes, la Luna podrá ser apreciada con gran resplandor desde el domingo y también en la noche posterior. Para disfrutar de este evento, se aconseja observarla poco después del atardecer, cuando comience a elevarse sobre el horizonte.

En ese momento, la Luna puede adquirir tonalidades anaranjadas, doradas o rojizas, aunque este fenómeno no implica un cambio real de color, sino un efecto óptico causado por la atmósfera terrestre, similar al fenómeno que ocurre con el Sol durante el amanecer o el atardecer.

El término “Luna de Fresa” tiene su origen en las tradiciones de comunidades nativas de Norteamérica, especialmente en las comunidades algonquinas, que utilizaban las fases lunares para marcar los cambios estacionales y actividades agrícolas. La Luna llena de junio coincidía con la temporada de cosecha de frutillas silvestres, lo que llevó al nombre de este fenómeno.

Para observarla de manera óptima en Bolivia, es recomendable elegir un lugar con cielo despejado y baja contaminación lumínica. Las áreas alejadas del centro urbano, como miradores y lugares altos, ofrecen una mejor vista del espectáculo celestial.

Además, resulta aconsejable contemplar la Luna minutos después del atardecer, cuando se encuentre cerca del horizonte, pues su apariencia será más impactante. Los aficionados que dispongan de binoculares podrán apreciar con mayor claridad los cráteres y relieves de la superficie lunar, lo que enriquecerá aún más la experiencia de observación.