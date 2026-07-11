Francia declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza por un polémico posteo

La embajada francesa tomó la decisión luego de que Hebe Casado calificara al equipo galo como un “equipo africano flojo de modales” y cuestionara a Kylian Mbappé. El embajador Romain Nadal aseguró que “el racismo no es una opinión, es un delito”.

Hoy 18:55

La Embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, a raíz de una publicación en la red social X en la que apuntó contra la selección francesa y su delantero Kylian Mbappé. Como parte de la medida, la representación diplomática también anticipó que ningún funcionario francés participará de reuniones con el Gobierno mendocino si la funcionaria está presente.

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La controversia comenzó durante el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial, cuando Casado escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. El mensaje generó un fuerte rechazo y terminó escalando hasta convertirse en un conflicto diplomático.

Frente a la repercusión, el embajador francés en Argentina, Romain Nadal, fijó la postura de su país y cuestionó las expresiones de la dirigente mendocina. “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, expresó. Desde la embajada aclararon, sin embargo, que la decisión no implica por el momento una restricción para que Casado pueda viajar a Francia.

Tras la polémica, la vicegobernadora defendió sus declaraciones y sostuvo que se trató de un comentario propio del “folklore futbolero”. Además, afirmó que quienes interpretan el mensaje como racista son quienes consideran que hacer referencia a África tiene una connotación negativa.

“No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior”, aseguró durante una entrevista radial. También pidió que le expliquen en qué parte de su publicación existió discriminación.

La discusión se profundizó luego de que Casado compartiera otra publicación en la que se afirmaba que Francia era “la selección de África”, acompañada de un listado de futbolistas que supuestamente no habían nacido en territorio francés. Esa información fue posteriormente cuestionada por contener datos incorrectos, ya que solo algunos integrantes del plantel nacieron fuera del país, entre ellos Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba.

No es la primera vez que Hebe Casado queda en el centro de una polémica por sus declaraciones públicas. En 2025 recibió críticas por calificar algunas carreras universitarias como “hobbies” y cuestionar el financiamiento estatal de propuestas académicas sin salida laboral. Años antes, durante la pandemia de coronavirus, también había generado rechazo tras publicar un mensaje en el que deseaba que el entonces presidente Alberto Fernández contagiara de Covid-19 a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.