Tragedia en Vietnam: al menos 15 turistas murieron tras el vuelco de una lancha en una excursión

Una excursión turística frente a las costas del sur de Vietnam terminó en tragedia este sábado, cuando una lancha rápida volcó en medio de condiciones climáticas adversas, provocando la muerte de al menos 15 personas.

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El accidente ocurrió cerca de la isla de Phu Quoc, uno de los principales destinos turísticos del país, mientras la embarcación regresaba desde la isla Hon May Rut Ngoai. A bordo viajaban 32 turistas de nacionalidad india y cuatro integrantes de la tripulación.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades vietnamitas, el fuerte oleaje y las intensas ráfagas de viento habrían contribuido al vuelco de la lancha, lo que provocó que varios pasajeros quedaran atrapados en el interior cuando comenzó a hundirse.

Los equipos de rescate desplegaron un amplio operativo con lanchas, motos acuáticas y embarcaciones privadas, logrando rescatar a 21 personas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

Uno de los sobrevivientes, identificado como Ashish Kumar, relató que la embarcación se dio vuelta pocos minutos después de iniciar el recorrido, generando escenas de desesperación entre los pasajeros que intentaban salir del agua y pedir ayuda.

Además, cuestionó la respuesta inicial de los servicios de emergencia y aseguró que dos de sus tres amigos fallecieron en el accidente, mientras que un tercero permanecía internado en estado crítico.

Según trascendió, el viaje había sido organizado por un empresario indio como parte de una actividad recreativa para empleados y socios comerciales de su compañía. Posteriormente, la empresa tecnológica Lava International confirmó que entre los pasajeros había trabajadores y colaboradores vinculados a la firma.

Tras la tragedia, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, ordenó abrir una investigación para determinar las causas del naufragio y dispuso revisar los protocolos de seguridad para el transporte marítimo y las excursiones turísticas, con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades y evitar nuevos episodios similares.