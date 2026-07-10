Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales y llegan entonados a Santiago del Estero

El seleccionado argentino de rugby se impuso por 35-21 en San Juan en el marco de la segunda fecha del Nations Championship. El sábado se medirán con Inglaterra en el “Madre de Ciudades”.

Hoy 18:33

Los Pumas consiguieron una victoria necesaria. Después de la derrota sufrida la semana pasada ante Escocia en Córdoba, el seleccionado argentino se recuperó este sábado y venció a Gales por 35-21 en el Estadio San Juan del Bicentenario, por una nueva fecha del Nations Championship.

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El equipo dirigido por Felipe Contepomi no solo necesitaba ganar, sino también reencontrarse con mejores sensaciones de juego. Y aunque el comienzo volvió a encender alarmas, Argentina logró acomodarse, encontró velocidad en ataque y construyó una diferencia que terminó siendo decisiva.

Gales golpeó primero a los 3 minutos, con un try de Dewi Lake tras un line-maul que Los Pumas no pudieron contener. Sam Costelow convirtió y puso rápidamente en ventaja al Dragón.

Sin embargo, Argentina no perdió el foco. Apenas encontró ritmo, juntó a Santiago Carreras, Mateo Carreras y Bautista Delguy para generar espacios, hasta que Joaquín Oviedo terminó apoyando en el ingoal. Tomás Albornoz acertó la conversión y dejó el partido igualado.

Con el envión del empate, Los Pumas volvieron a golpear. Mateo Carreras pateó alto, Delguy ganó de manera espectacular el duelo aéreo y la jugada continuó hacia afuera para que Justo Piccardo apoyara pegado a la bandera. Otra conversión de Albornoz puso arriba al seleccionado nacional.

Gales respondió con potencia. Rhys Carré llegó al try tras imponerse frente a dos defensores argentinos y volvió a emparejar el desarrollo. En ese tramo, el equipo europeo mostró que cada avance cerca del ingoal podía transformarse en peligro.

Argentina recuperó el control de la pelota y, sobre el cierre del primer tiempo, volvió a marcar diferencias. Primero fue Marcos Kremer, con el empuje del pack, y luego Santiago Carreras, para establecer el 28-14 parcial con el que Los Pumas se fueron al descanso.

En el complemento, el equipo de Contepomi manejó mejor el partido, especialmente desde el fondo. En ataque, Oviedo volvió a aparecer para apoyar su segundo try personal y estirar la ventaja argentina.

Con los cambios en ambos equipos, el ritmo del encuentro bajó y hubo menos quiebres. Gales insistió con amor propio y descontó a través de Ben Warren, convertido por Costelow, pero no logró poner en riesgo el triunfo albiceleste.

En los minutos finales, Los Pumas no pudieron volver a acelerar para ampliar la diferencia, aunque sostuvieron el control hasta el pitazo final del árbitro neozelandés Paul Williams. Fue victoria por 35-21 y primer triunfo argentino en el Nations Championship.

El seleccionado nacional venía de una derrota ante Escocia y ya tenía marcado en el calendario este cruce con Gales como una oportunidad para mejorar su rendimiento. Además, tras el partido en San Juan, Argentina deberá enfrentar a Inglaterra en Santiago del Estero, en su tercera presentación como local en el certamen.

Los Pumas volverán a jugar el próximo sábado ante Inglaterra, desde las 16, en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Síntesis del partido

Los Pumas: Boris Wenger, Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Santiago Carreras. Entrenador: Felipe Contepomi.

Gales: Rhys Carré, Dewi Lake, Dillon Lewis, Ben Carter, Adam Beard, James Botham, Jac Morgan, Aaron Wainwright, Tomos Williams, Sam Costelow, Josh Adams, Joe Hawkins, Eddie James, Ellis Mee y Blair Murray. Entrenador: Steve Tandy.

Puntos en el primer tiempo: 3’ try de Dewi Lake convertido por Sam Costelow (G); 6’ try de Joaquín Oviedo convertido por Tomás Albornoz (LP); 15’ try de Justo Piccardo convertido por Tomás Albornoz (LP); 23’ try de Rhys Carré convertido por Sam Costelow (G); 34’ try de Marcos Kremer convertido por Tomás Albornoz (LP); 38’ try de Santiago Carreras convertido por Tomás Albornoz (LP).

Resultado parcial: Los Pumas 28-14 Gales.

Puntos en el segundo tiempo: 8’ try de Joaquín Oviedo convertido por Tomás Albornoz (LP); 27’ try de Ben Warren convertido por Sam Costelow (G).

Resultado final: Los Pumas 35-21 Gales.

Amonestados: no hubo.

Expulsados: no hubo.

Cancha: Estadio San Juan del Bicentenario.

Árbitro: Paul Williams, de Nueva Zelanda.

Asistentes: Angus Gardner, de Australia, y Nika Amashukeli, de Georgia.

TMO: Tual Trainini, de Francia.