Duro golpe para Bezzecchi: sufrió una fractura de clavícula y será operado tras una fuerte caída en Alemania

El piloto italiano de Aprilia protagonizó un violento accidente durante la clasificación del GP de Alemania de MotoGP, sufrió una fractura desplazada de la clavícula izquierda y fue descartado para el resto del fin de semana.

Hoy 18:35

Marco Bezzecchi no podrá continuar en el Gran Premio de Alemania de MotoGP luego de protagonizar una dura caída durante la clasificación en el circuito de Sachsenring. El piloto de Aprilia sufrió una fractura completa y desplazada de la clavícula izquierda, una lesión que lo obligará a ser operado en Italia y que lo deja fuera tanto de la carrera sprint como de la competencia principal.

El accidente ocurrió en la curva 7, cuando la rueda trasera de su Aprilia RS-GP perdió adherencia y, al recuperar tracción, lo catapultó a más de 130 km/h. Bezzecchi impactó con fuerza sobre la grava y permaneció algunos segundos inmóvil antes de reincorporarse con visibles signos de dolor, sujetándose el brazo izquierdo. Tras ser asistido en el centro médico, los estudios confirmaron la gravedad de la lesión.

El doctor Ángel Charte diagnosticó una fractura desplazada que requiere intervención quirúrgica inmediata. Desde Aprilia confirmaron que el italiano será trasladado a su país para ser operado por el especialista Giuseppe Porcellini. "Se confirmó la fractura desplazada de la clavícula izquierda y necesita cirugía", explicó Franco Perona, director médico del equipo.

La lesión representa un nuevo contratiempo para Bezzecchi, que llegaba a Alemania todavía con molestias físicas tras el fuerte accidente sufrido apenas dos semanas atrás en Assen. Aunque en aquella oportunidad no había sufrido fracturas, el italiano reconoció que seguía con dolores en gran parte del cuerpo. Ahora, aprovechará el receso de verano del campeonato para recuperarse con la intención de regresar en el Gran Premio de Gran Bretaña, previsto dentro de un mes.