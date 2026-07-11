Histórico: realizaron las primeras cirugías en el nuevo Hospital Zonal de Campo Gallo

Siete pacientes fueron intervenidos mediante técnicas de video laparoscopía y hernioplastías durante una doble jornada quirúrgica. La puesta en funcionamiento de los quirófanos permitirá acercar prestaciones de mayor complejidad a la comunidad.

Hoy 18:21

El nuevo Hospital Zonal de Campo Gallo concretó este viernes y sábado sus primeras intervenciones quirúrgicas, marcando un hecho histórico para la comunidad y para el sistema de salud del norte santiagueño.

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La doble jornada fue llevada adelante por el Programa Quirúrgico Itinerante del Interior, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, con la participación de un equipo interdisciplinario que realizó siete cirugías programadas a pacientes de Campo Gallo y la localidad de Donadeu.

Los procedimientos incluyeron colecistectomías por video laparoscopía, una técnica mínimamente invasiva indicada para pacientes con diagnóstico de colelitiasis, además de hernioplastías, permitiendo brindar atención especializada sin necesidad de derivaciones a otros centros de mayor complejidad.

El operativo estuvo integrado por cirujanos, anestesiólogos, licenciados en enfermería, instrumentadores quirúrgicos, técnicos en radiología y personal de logística, quienes trabajaron de manera coordinada junto al equipo del Hospital Zonal de Campo Gallo.

El director del establecimiento, José Gómez, destacó la importancia de la habilitación de los quirófanos, al señalar que representa un avance significativo para garantizar el acceso a cirugías en la región.

"Hoy vivimos un día histórico para nuestro hospital y toda la comunidad. La habilitación de los quirófanos significa acercar salud, esperanza y oportunidades a quienes antes debían recorrer largas distancias para acceder a una cirugía", expresó.

Asimismo, agradeció el acompañamiento del gobernador Elías Suárez, de la ministra de Salud Natividad Nassif, del secretario de Salud Gustavo Sabalza, del coordinador general Norberto Zanni, de la Dra. Graciela Alzogaray y de todo el personal que hizo posible la puesta en funcionamiento del servicio.

Desde el hospital también resaltaron el trabajo conjunto con el servicio de Cirugía del Hospital Zonal de Monte Quemado, cuya colaboración fue fundamental para la habilitación de los quirófanos y la implementación de los protocolos operativos.

El Programa Quirúrgico Itinerante del Interior desarrolla este tipo de operativos en distintos hospitales del interior provincial, entre ellos los de Monte Quemado, Loreto, Ojo de Agua, Sumampa, Pinto, Añatuya, Fernández, Frías, Las Termas de Río Hondo y Quimilí, con el objetivo de descentralizar la atención y garantizar el acceso a cirugías en todo el territorio santiagueño.