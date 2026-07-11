Noskova venció a Muchova y conquistó su primer Grand Slam en Wimbledon

La checa de 21 años se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3 en una final dramática ante su compatriota Karolina Muchova y levantó el título más importante de su carrera.

Hoy 18:25

Linda Noskova escribió una página inolvidable en su carrera al consagrarse campeona de Wimbledon por primera vez. La checa, de apenas 21 años, venció a su compatriota Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3, luego de 2 horas y 28 minutos de juego, y conquistó su primer título de Grand Slam.

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La final tuvo dominio, reacción y mucha tensión. Noskova comenzó con autoridad y le alcanzó con dos quiebres para quedarse con el primer set por 6-2, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y mayor precisión en los momentos importantes.

En el segundo parcial, la joven checa volvió a quebrar el servicio de su rival y llegó a estar 5-2, muy cerca de cerrar el partido. Sin embargo, Muchova protagonizó una gran reacción, encadenó cinco games consecutivos y se llevó la manga por 7-5, forzando el tercer set.

Pese al golpe emocional de no haber podido cerrar el encuentro, Noskova mostró carácter en el parcial decisivo. Quebró de entrada, se adelantó 3-0 y, desde allí, sostuvo sus turnos de saque para encaminar el triunfo.

La checa logró mantenerse firme en el cierre y terminó sellando una victoria histórica, que la convierte en campeona de Wimbledon y en una de las grandes protagonistas de la temporada. Con esta consagración, también se sumó a una fuerte tradición reciente del tenis checo en el All England Club.

Gracias al título, Noskova dará un salto importante en el ranking WTA: subirá del duodécimo al séptimo puesto. Muchova, pese a la derrota, también escalará posiciones y pasará del noveno al sexto lugar del escalafón mundial.

Sinner y Zverev definen el título masculino

Este domingo se disputará la final masculina de Wimbledon, con el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y campeón defensor, frente al alemán Alexander Zverev.

Sinner llega a la definición después de vencer con autoridad a Novak Djokovic en semifinales por 6-4, 6-4 y 6-4. El italiano buscará sumar su quinto título de Grand Slam, tras sus conquistas en el Abierto de Australia 2024 y 2025, el US Open 2024 y Wimbledon 2025.

Del otro lado estará Zverev, que superó al británico Arthur Fery por 7-6, 6-2 y 6-4 para alcanzar una nueva final grande. El alemán viene de conquistar Roland Garros y buscará confirmar que está listo para pelear de lleno por el número uno del mundo.