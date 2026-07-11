Noskova venció a Muchova y conquistó su primer Grand Slam en Wimbledon

La checa de 21 años se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3 en una final dramática ante su compatriota Karolina Muchova y levantó el título más importante de su carrera.
Linda Noskova escribió una página inolvidable en su carrera al consagrarse campeona de Wimbledon por primera vez. La checa, de apenas 21 años, venció a su compatriota Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3, luego de 2 horas y 28 minutos de juego, y conquistó su primer título de Grand Slam.
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La final tuvo dominio, reacción y mucha tensión. Noskova comenzó con autoridad y le alcanzó con dos quiebres para quedarse con el primer set por 6-2, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y mayor precisión en los momentos importantes.
En el segundo parcial, la joven checa volvió a quebrar el servicio de su rival y llegó a estar 5-2, muy cerca de cerrar el partido. Sin embargo, Muchova protagonizó una gran reacción, encadenó cinco games consecutivos y se llevó la manga por 7-5, forzando el tercer set.
Pese al golpe emocional de no haber podido cerrar el encuentro, Noskova mostró carácter en el parcial decisivo. Quebró de entrada, se adelantó 3-0 y, desde allí, sostuvo sus turnos de saque para encaminar el triunfo.
La checa logró mantenerse firme en el cierre y terminó sellando una victoria histórica, que la convierte en campeona de Wimbledon y en una de las grandes protagonistas de la temporada. Con esta consagración, también se sumó a una fuerte tradición reciente del tenis checo en el All England Club.
Gracias al título, Noskova dará un salto importante en el ranking WTA: subirá del duodécimo al séptimo puesto. Muchova, pese a la derrota, también escalará posiciones y pasará del noveno al sexto lugar del escalafón mundial.
Este domingo se disputará la final masculina de Wimbledon, con el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y campeón defensor, frente al alemán Alexander Zverev.
Sinner llega a la definición después de vencer con autoridad a Novak Djokovic en semifinales por 6-4, 6-4 y 6-4. El italiano buscará sumar su quinto título de Grand Slam, tras sus conquistas en el Abierto de Australia 2024 y 2025, el US Open 2024 y Wimbledon 2025.
Del otro lado estará Zverev, que superó al británico Arthur Fery por 7-6, 6-2 y 6-4 para alcanzar una nueva final grande. El alemán viene de conquistar Roland Garros y buscará confirmar que está listo para pelear de lleno por el número uno del mundo.