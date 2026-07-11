Doble tragedia: un santiagueño murió en chaco y su prima falleció al enterarse

El hombre era de la localidad de La Nena, en el departamento General Taboada, su prima aún vivía en ese lugar. El falleció en un accidente de tránsito.

Hoy 08:11

La tragedia golpeó con fuerza devastadora a una familia santiagueña y dejó a dos comunidades sumidas en el dolor. Lo que comenzó como un fatal accidente de tránsito, terminó convirtiéndose en una historia marcada por la pérdida, el amor familiar y una conmoción tan profunda que, pocas horas después, se cobró una segunda vida.

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El hecho ocurrió durante la noche del jueves, a la altura del kilómetro 956 de la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Basail, provincia del Chaco. Allí, por causas que son materia de investigación, una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban tres trabajadores de la empresa TDM Ingeniería perdió el control y volcó mientras regresaban de la provincia de Corrientes con destino a la ciudad de Avellaneda, en el norte santafesino, luego de cumplir con su jornada laboral.

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A consecuencia del violento siniestro, perdió la vida Julio Alberto Castaño, de 48 años, oriundo de la localidad de La Nena, departamento General Taboada, Santiago del Estero, aunque desde hacía cuatro años residía en Reconquista, Santa Fe. De acuerdo con la información conocida, el impacto fue de tal magnitud que Castaño salió despedido del vehículo y falleció en el lugar.

La noticia se propagó rápidamente y generó una profunda consternación entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Tanto en Reconquista, Santa Fe, como en La Nena, el nombre de Julio Alberto Castaño despertó innumerables mensajes de despedida y solidaridad. Quienes lo conocieron lo recordaron como un hombre trabajador, humilde, de profunda fe y muy comprometido con su familia y con la Iglesia Asamblea de Dios, donde compartía su vida espiritual junto a su esposa Mariana y su hija. El destino tenía preparado un golpe aún más difícil de asimilar.

Mientras la familia intentaba afrontar la desgarradora noticia del fallecimiento de Julio, otra tragedia se desencadenó en la localidad santiagueña de La Nena. Su prima, Verónica Ester Coria, de 53 años, recibió la noticia de la muerte de Julio y sufrió una fuerte descompensación. Según relataron sus familiares, la mujer quedó profundamente afectada por el impacto emocional que le produjo enterarse del accidente fatal de su primo. Fue recostada sobre una cama mientras intentaban asistirla.

Luego se durmió y lamentablemente no se despertó más. Su esposo intentó reanimarla, pero todo fue en vano. Ya había fallecido. En pocas horas, una misma familia quedó envuelta en un doble duelo que nadie imaginaba vivir.

"Es una situación muy triste para todo el pueblo

La doble tragedia que enlutó a la familia Castaño-Coria continúa generando un profundo impacto en la localidad santiagueña de La Nena, donde el dolor parece haberse instalado en cada hogar. La muerte de Julio Alberto Castaño en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia del Chaco y el posterior fallecimiento de su prima, Verónica Ester Coria, tras descompensarse al conocer la noticia, dejaron a toda la comunidad sumida en la consternación.

El comisionado municipal de La Nena, Andrés Becker, expresó el sentimiento que atraviesa a los vecinos. "Estamos todos muy conmocionados. Es una situación muy triste para todo el pueblo. Son familias muy conocidas y muy queridas, por eso el dolor es de todos", manifestó con evidente pesar. Becker recordó especialmente a Julio Alberto Castaño, a quien conoció de cerca antes de que decidiera radicarse en la provincia de Santa Fe. Contó que el hombre trabajó durante casi dos años en la Comisión Municipal de La Nena.

"Lo único que podemos hacer en momentos como estos es estar presentes y acompañar a la familia. No existen palabras que puedan aliviar un dolor tan grande", sostuvo Becker. El jefe comunal en horas de la madrugada de hoy, trasladó a los familiares de Castaño hacia Reconquista.