Chubut: una mujer fue detenida acusada de matar a su pareja de una puñalada en el cuello

La víctima fue hallada sin vida en la vivienda que compartía con la sospechosa, quien quedó detenida mientras avanza la investigación.

Hoy 08:41

Una mujer fue detenida tras ser acusada del asesinato de su pareja, identificada como Nelson Walter Ayilef Millapán. El violento crimen ocurrió cerca de las 03:54 de la madrugada de este viernes, en la ciudad de Esquel, en Chubut.

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Cuando el Centro de Monitoreo recibió una llamada de que había un hombre descompensado dentro de una casa, acudieron al lugar y encontraron a la víctima sentada en una silla, con una grave herida en el cuello. Poco después, con la llegada de los médicos, constataron su muerte.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la pareja de Nelson también se encontraba en el lugar y debido a que notaron una actitud extraña en ella y elementos observados en la escena, los investigadores la señalaron como principal sospechosa del crimen.

Por orden del fiscal Ezequiel Forti y el funcionario fiscal Julián Forti, se dispuso la detención de la sospechos, además de pedidos de allanamiento y secuestro de objetos de interés para la causa. El hecho fue calificado provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo.

En paralelo, mientras la Justicia investiga su caso, se conoció que la mujer tenía antecedentes penales. Mientras que recientemente fue denunciada por un presunto episodio de lesiones con arma blanca, también fue señalada porque habría entorpecido otra investigación por homicidio.

La acusada se presentará en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación que se llevara a cabo este sábado por la tarde, donde los fiscales la imputarán formalmente y dispondrán las medidas cautelares pertinentes.