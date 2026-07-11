Controles de seguridad en Tucumán por el partido de la Selección Argentina

Este sábado, la Policía de Tucumán implementará controles más estrictos en toda la provincia para el partido de la Selección Argentina.

Hoy 17:10

En el contexto del partido que enfrentará a la Selección Argentina contra Suiza este sábado a las 22 horas, por los cuartos de final del Mundial 2026, la Policía de Tucumán ha emitido un comunicado sobre los operativos de seguridad que se llevarán a cabo en toda la provincia.

Según el comunicado oficial, se desplegará un amplio operativo preventivo con controles reforzados, con el objetivo de asegurar la seguridad de los asistentes al evento deportivo. La Policía enfatizó la importancia de la responsabilidad ciudadana durante este tipo de encuentros.

“Se desplegará un amplio operativo preventivo con controles reforzados y una estricta aplicación de la ley. Quienes participen en disturbios, conduzcan bajo los efectos del alcohol, agredan a otras personas o alteren el orden público, serán aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia”, advirtieron desde la fuerza policial.

Los operativos incluirán controles de acceso en los principales puntos de la ciudad, así como también en los alrededores de los lugares donde se realizarán actividades relacionadas con el partido. La prevención de incidentes es la prioridad principal de las autoridades.

La Policía también hizo un llamado a los ciudadanos para que disfruten del evento en un ambiente de paz y respeto, recordando que el apoyo a la selección debe ser una celebración y no motivo de conflictos.

Además, se implementarán medidas para evitar el consumo excesivo de alcohol, y se realizarán controles de alcoholemia en las vías principales para garantizar la seguridad vial durante y después del evento.