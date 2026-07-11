El regreso de un histórico: Javier Montenegro volverá a dirigir a Independiente

El club de calle Salta confirmó que el entrenador estará al frente del equipo profesional en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina.

Hoy 17:22

Independiente BBC confirmó el regreso de Javier Montenegro como entrenador del equipo profesional para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina, luego de ratificar su continuidad en la segunda categoría del básquet nacional.

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El club de calle Salta anunció la vuelta del coach a través de sus redes sociales, donde celebró el retorno de un nombre muy ligado a la historia reciente de la institución.

Montenegro ya dirigió a Independiente durante sus primeras tres temporadas en la Liga Argentina y posteriormente se desempeñó como jefe deportivo del club.

“Qué lindo tenerte de vuelta”, publicó la institución en sus redes, junto al anuncio oficial del regreso del entrenador.

De esta manera, Independiente comienza a darle forma a su proyecto deportivo para la próxima temporada, con la vuelta de un técnico que conoce la casa y que tendrá el desafío de liderar al equipo en una nueva participación en la categoría.