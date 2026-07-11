Los candidatos del FCU dialogaron con vecinos del barrio Villa Griselda

La candidata a viceintendenta participó de un encuentro con vecinos del barrio bandeño, donde presentó las propuestas del espacio y llamó a acompañar la continuidad del proyecto político en las elecciones del 2 de agosto.

Hoy 16:47

La candidata a viceintendenta del Frente Compromiso y Unidad (FCU), Victoria Torres, mantuvo un encuentro con vecinos del barrio Villa Griselda, en la ciudad de La Banda, en el marco de la campaña de cara a las elecciones municipales previstas para el próximo 2 de agosto.

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La actividad incluyó una reunión con residentes del sector y una posterior caminata por el barrio, donde Torres y otros referentes del espacio político dialogaron con los vecinos para escuchar sus inquietudes y presentar las principales propuestas del frente.

Durante el encuentro, la candidata aseguró que el objetivo del FCU es dar continuidad a un modelo de gestión basado en la transparencia y la ejecución de obras públicas, al tiempo que destacó el trabajo realizado por el intendente Roger Nediani durante los últimos cuatro años.

En ese sentido, enumeró distintas obras de infraestructura impulsadas por la actual administración, entre ellas la pavimentación de calles, la construcción de cordón cuneta y desagües pluviales, que, según sostuvo, mejoraron la calidad de vida de los vecinos y contribuyeron a reducir los problemas de anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

Torres también remarcó la importancia de sostener las políticas vinculadas a la educación, la salud y la cultura, y valoró el funcionamiento de los jardines de infantes municipales como parte de la inversión destinada a la formación de niños y niñas.

Asimismo, convocó a los vecinos a respaldar la candidatura de Roger Nediani en los próximos comicios, al considerar que representa la continuidad de las obras y los servicios que impulsa la actual gestión municipal.

Tras la reunión, los candidatos recorrieron el barrio para mantener un contacto directo con los habitantes, oportunidad en la que difundieron las iniciativas del Frente Compromiso y Unidad y reafirmaron el compromiso de seguir recorriendo los distintos sectores de La Banda para recoger las demandas de la comunidad y fortalecer la participación ciudadana.