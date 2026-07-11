Realizaron una jornada de vacunación para docentes y personal de una escuela de La Banda

La actividad se desarrolló en la Escuela Bernardo O'Higgins Nº 67 y estuvo a cargo del equipo del CAMM Nº 3. Se aplicaron dosis antigripales, contra la Hepatitis B y Neumo 20.

Hoy 16:51

La Dirección General de Salud de la Municipalidad de La Banda, a través del personal del Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) Nº 3, realizó una jornada de vacunación destinada al personal docente y de maestranza de la Escuela Bernardo O'Higgins Nº 67.

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Durante el operativo sanitario, los profesionales aplicaron vacunas antigripales, contra la Hepatitis B (HB) y Neumo 20, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y proteger la salud del personal que desarrolla sus actividades en el ámbito educativo.

Desde el área de Salud destacaron la importancia de las instituciones escolares como aliadas en las campañas de inmunización, ya que favorecen la promoción de hábitos saludables, facilitan el acceso a las vacunas y fortalecen el trabajo conjunto con los equipos sanitarios.

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, con el propósito de acercar los servicios de vacunación a distintos sectores de la comunidad y promover el cuidado preventivo de la salud.