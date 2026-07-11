La Banda: cayó un "kiosco" de drogas y secuestraron cocaína, un arma y dinero

El operativo en el barrio Paraíso terminó además con la detención de un hombre con pedidos de captura vigentes.

Hoy 14:23

Un operativo contra el narcomenudeo realizado este sábado en el barrio Paraíso, de La Banda, terminó con el secuestro de cocaína, dinero en efectivo, un arma de fuego y la detención de dos hombres, uno de ellos con pedidos de captura vigentes por causas penales.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron 72 envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanquecina. Tras las pruebas de orientación de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 12,97 gramos.

Además, los investigadores incautaron $219.000 en efectivo, un teléfono celular, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y un revólver calibre 32 con municiones.

En el lugar fueron puestos a disposición de la Justicia dos hombres. Uno de ellos, de 20 años, quedó aprehendido por disposición de la autoridad judicial interviniente.

En tanto, al verificar los antecedentes del segundo involucrado, de 29 años, se constató que registraba dos pedidos de captura vigentes. Según los registros judiciales, era buscado por una causa por supuesto homicidio doblemente calificado en grado de tentativa y por otra vinculada a lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo, en un hecho de violencia de género.

Informadas las autoridades judiciales correspondientes, se dispuso el traslado de ambos sujetos junto con los elementos secuestrados para continuar con las actuaciones de rigor.