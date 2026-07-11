Capital: detuvieron a un hombre acusado de apuñalar a otro durante una agresión en San Esteban

La víctima había intervenido para defender a su hermana. El acusado quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 14:19

Tres allanamientos simultáneos permitieron detener al presunto autor del ataque y secuestrar el arma blanca utilizada en el hecho ocurrido el pasado 6 de julio en la localidad de San Esteban.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima de 31 años sufrió una grave herida al intervenir para defender a su hermana de una agresión.

El procedimiento se concretó durante las primeras horas de este viernes, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N° 54 y de la División Prevención de la Departamental N° 16 dio cumplimiento a órdenes de allanamiento, registro domiciliario y detención libradas por la Jueza de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, a requerimiento de la fiscalía interviniente.

Las medidas judiciales se realizaron en un domicilio de la ciudad Capital y en dos viviendas de la localidad de Yanda. Como resultado, fue detenido un hombre de 34 años, señalado como el presunto autor material de la agresión. Además, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo puñal, que habría sido utilizado durante el ataque y un teléfono celular de interés para la investigación.

La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer de 36 años, quien manifestó que el hecho ocurrió durante la noche del pasado domingo, cuando su hermano intervino para auxiliar a otra de sus hermanas, que estaba siendo agredida físicamente por tres hombres.

De acuerdo con la investigación, al intentar proteger a la mujer, el ahora detenido habría extraído un arma blanca y lesionado a la víctima en la región intercostal izquierda. Como consecuencia de la gravedad de la herida, el hombre debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional para recibir asistencia médica.

Por disposición judicial, el detenido fue trasladado a sede policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. En tanto, continúan las tareas investigativas para identificar y localizar a las otras dos personas que habrían participado en la agresión.