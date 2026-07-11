Máxima tensión: el líder supremo de Irán prometió vengar la muerte de su padre

Mojtaba Jamenei lanzó una dura advertencia tras las amenazas del presidente de Estados Unidos.

Hoy 12:45

La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló a un nuevo nivel después de que el presidente Donald Trump advirtiera con un bombardeo “sin precedentes” si el régimen persa avanza con un supuesto plan para matarlo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En respuesta, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró que vengará la muerte de su padre y que la represalia es una exigencia de todo el país.

Jamenei utilizó su cuenta en la red social X para lanzar un mensaje directo: “Nos comprometemos a vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando venganza contra los criminales y deshonrosos asesinos. Esta venganza es lo que nuestra nación está exigiendo, y esto debe hacerse definitivamente”.

Además, advirtió que los responsables “llevarán su sueño de una muerte pacífica en la cama hasta la tumba”.

El intercambio de advertencias se produjo luego de que Trump acusara públicamente a Teherán de planear su asesinato y prometiera una respuesta devastadora.

“Mil misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán si el Gobierno iraní cumple su amenaza de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump insistió en que “las órdenes ya han sido dadas” y que el ejército estadounidense está preparado para “diezmar y destruir por completo todas las regiones de Irán” durante un periodo de un año, con posibilidad de prórroga.

Estas declaraciones llegaron después de que Israel transmitiera a Washington información de inteligencia sobre un presunto plan iraní para atentar contra Trump.

El dato fue publicado por The Wall Street Journal y CNN, aunque fuentes estadounidenses mostraron escepticismo y sugirieron que podría tratarse de un rumor impulsado por sectores israelíes para influir en la guerra en Medio Oriente.

Según la cadena CNN, Ahmad Vahidi, nuevo comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), integra el grupo que promueve la idea de atacar a Trump.