Independiente BBC confirmó que jugará la Liga Argentina: "Tenemos que resguardar esta plaza para Santiago"

Tras haber anunciado semanas atrás que no competiría por cuestiones económicas, el club santiagueño dio marcha atrás y presentó un proyecto deportivo basado en jugadores locales y el desarrollo de sus divisiones formativas.

Hoy 12:52

Independiente BBC confirmó que disputará la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet, luego de haber anunciado semanas atrás que no competiría debido a la compleja situación económica. La decisión fue oficializada durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente Carlos Basualdo, en la que también fue presentado el nuevo cuerpo técnico.

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"Independiente va a participar de la próxima Liga Argentina. Creemos que tenemos que resguardar esta plaza tan importante para el deporte de Santiago", expresó Basualdo al anunciar la continuidad del club en la segunda categoría del básquet nacional.

El dirigente reconoció que el escenario económico será desafiante y adelantó cuál será la prioridad institucional. "Va a ser un año muy difícil desde lo económico. La idea es armar un equipo que pueda mantener la categoría y sostener la plaza para Santiago del Estero", sostuvo.

Un proyecto con fuerte identidad santiagueña

La conducción del plantel estará a cargo de la dupla técnica integrada por Javier Montenegro y Fabián Daverio, quienes volverán a trabajar juntos en una temporada que definieron como "de transición".

Montenegro explicó que el eje del proyecto será potenciar a los jugadores surgidos de las divisiones formativas del club. "Va a ser un año de transición. Vamos a darle mucha participación a todos los chicos y hacer una base de jugadores del club", afirmó.

Además, remarcó que, pese a las limitaciones económicas, buscarán conformar un plantel competitivo. "Queremos un equipo competitivo, pero el principal objetivo será mantener la categoría y no perder la plaza", señaló.

Cristian Amicucci seguirá y también colaborará con la dirigencia

Uno de los referentes que continuará en el plantel será Cristian Amicucci, quien además asumirá un rol activo en la gestión institucional.

El experimentado pivote contó que se involucró desde el primer momento cuando surgió la posibilidad de que el club no participara del torneo.

"Cuando se hablaba de que Independiente no iba a jugar, llamé a Carlos y me puse a disposición al cien por ciento para ayudar a que el club no pierda esta plaza tan importante", aseguró.

Amicucci también explicó que su aporte trascenderá el aspecto deportivo. "Mi labor este año no será solamente como jugador, sino también colaborando con la dirigencia y ayudando a que los chicos tengan su oportunidad", indicó.

En ese sentido, destacó que la identidad del equipo estará marcada por los jugadores de la provincia. "El equipo será en un 90 o 95 por ciento santiagueño. Queremos que los jóvenes tengan su oportunidad y que el básquet de Santiago siga creciendo", manifestó.

Habrá un campus abierto para captar talentos

Durante la presentación, Fabián Daverio anunció que el club realizará un campus abierto durante agosto para observar jugadores de toda la provincia y del interior.

"Vamos a hacer un campus abierto para observar jugadores de toda la provincia y del interior, buscando darles la posibilidad de integrar el plantel", explicó.

Con un proyecto enfocado en el desarrollo de jugadores santiagueños, el respaldo de la comunidad y el objetivo de conservar la plaza en la Liga Argentina, Independiente BBC iniciará una nueva temporada apostando al crecimiento institucional y deportivo desde una fuerte identidad local.