Murió una influencer brasileña tras caer desde el piso 27 de un edificio en Dubai

Kauana Bilhar, de 26 años, perdió la vida en Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades investigan las circunstancias de la caída.

Hoy 11:29

Kauana Bilhar, una influencer brasileña de 26 años, murió el martes tras caer desde el balcón de su departamento en el piso 27 de un edificio en Dubái.

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La policía de Emiratos Árabes Unidos abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el hecho, mientras la familia y los amigos de la joven esperan respuestas.

La noticia conmocionó a su entorno, que la describió como una persona “leal y dulce”. Gabriel Duarte, amigo de Kauana, recordó: “Una dulzura que jamás olvidaré”. Ambos se conocieron en 2022, cuando ella aún vivía en Itajaí, en el litoral de Santa Catarina, Brasil.

“El dolor que deja su partida es inmenso y el vacío que deja es imposible de explicar. Siempre atesoraré cada recuerdo, cada sonrisa y cada momento que compartimos”, dijo su amigo.

“Éramos inseparables. Siempre que viajaba, traía algún recuerdo. Era como una hermana y una verdadera amiga de corazón”, agregó sobre la influencer, que tenía más de 20.000 seguidores en Instagram, donde compartía postales de sus viajes y su estilo de vida lujoso.

La madre de Kauana viajó a Dubái para seguir de cerca el avance de la investigación y encargarse del traslado del cuerpo a Brasil.

En redes sociales, Darla Bilhar, madre de la joven, pidió respeto por la memoria de su hija y lamentó los comentarios malintencionados que circularon tras la tragedia.

“Mi hija merece respeto. Ella no puede más responder a las acusaciones, comentarios maliciosos, las historias que están siendo creadas sobre ella”, expresó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que, a través de la Embajada en Abu Dhabi, brinda asistencia consular a la familia de Kauana y sigue de cerca el caso.

Según el comunicado oficial, el organismo actúa conforme a la legislación internacional y nacional, y no divulga información personal de los ciudadanos ni detalles sobre la asistencia prestada.

Kauana era originaria de Passo Fundo (RS) y residía en Dubái desde hacía aproximadamente dos años.