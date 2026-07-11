Tragedia en la Ruta 7: tres muertos en un choque múltiple, entre ellos un niño de 12 años

El accidente ocurrió a la altura de San Andrés de Giles. Las víctimas viajaban en un Chevrolet Corsa que terminó cruzándose de carril tras el impacto de otro vehículo.

Hoy 11:45

Tres personas murieron este viernes por la tarde en un trágico choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 121, en el partido bonaerense de San Andrés de Giles. Entre las víctimas fatales hay un nene de 12 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro involucró a un Chevrolet Corsa, un Renault Sandero y una camioneta Fiat Strada. De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, el Sandero circulaba detrás del Corsa cuando lo impactó desde atrás por causas que todavía se intentan establecer.

Como consecuencia del golpe, el Chevrolet perdió el control, cruzó el cantero central e invadió el carril contrario. Allí chocó de frente contra la Fiat Strada que circulaba en sentido opuesto.

El impacto fue de tal magnitud que los tres ocupantes del Corsa murieron en el acto. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 43 años, un joven de 19 y un chico de 12, todos oriundos de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza.

En el mismo vehículo viajaba una mujer que logró sobrevivir. En un primer momento fue asistida por vecinos que se acercaron al lugar y luego trasladada a un centro de salud.

Además, varias personas que viajaban en los otros vehículos sufrieron heridas de distinta consideración y fueron derivadas a hospitales de San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Uno de los heridos permanece en estado crítico.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles y Carmen de Areco, ambulancias, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial y personal de Policía Científica. Debido al operativo de rescate y a las pericias, el tránsito sobre la Ruta 7 estuvo interrumpido durante varias horas.

La Justicia inició una investigación para determinar cómo se produjo el accidente. Una de las primeras hipótesis que analizan los investigadores es que la conductora del Renault Sandero se habría quedado dormida antes del impacto, aunque esa versión todavía deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.