Auroras boreales deslumbran en el cielo de Estados Unidos este fin de semana

El Centro de Predicción del Clima Espacial anticipa que las auroras boreales serán visibles en varios estados del norte y medio oeste de Estados Unidos, abarcando desde Nueva York hasta Idaho.

Hoy 10:41

Un espectáculo natural de auroras boreales ha iluminado el cielo de diversas regiones de Estados Unidos este fin de semana, resultado de un gran agujero en la atmósfera solar que ha intensificado la actividad geomagnética terrestre.

Este fenómeno fue detallado por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que comunicó a través de sus redes sociales que las luces podrían ser observadas en estados del norte y del medio oeste, desde Nueva York hasta Idaho.

Según el informe, el evento se origina en un agujero coronal solar, una abertura en la capa más externa de la atmósfera del Sol, que libera viento solar a velocidades superiores. Este flujo de partículas interactúa con el campo magnético terrestre, generando una actividad geomagnética más intensa y dando lugar a la aparición de auroras.

A pesar de que estos fenómenos son relativamente comunes, su intensidad puede fluctuar. En esta ocasión, la NOAA ha alertado sobre la presencia de áreas comprimidas del campo magnético interplanetario, lo que podría ocasionar cambios rápidos en las condiciones geomagnéticas.

De acuerdo con el portal especializado LiveScience, las auroras boreales podrían ser visibles en estados como Alaska, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, Dakota del Norte y del Sur, Washington y Wisconsin. Además, existe la posibilidad de avistamientos en Illinois, Indiana, Iowa, Nebraska, Nuevo Hampshire, Ohio, Oregón, Vermont y Wyoming.

Las autoridades han recomendado a los entusiastas de este fenómeno consultar herramientas de monitoreo en tiempo real para seguir la evolución de la actividad auroral y aumentar las posibilidades de observación.