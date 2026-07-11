Escándalo familiar: Geraldine Mayer enfrentó la acusación de su hijo y dio su versión

La influencer rompió el silencio desde Miami luego de que el joven hiciera públicas sus acusaciones contra ella.

Hoy 11:21

Geraldine Mayer quedó en boca de todos y no precisamente por uno de sus imponentes looks, con los que ganó popularidad en las redes sociales. Su hijo la acusó de haberlo maltratado psicológicamente y dio detalles terribles que generaron impacto.

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En medio de un gran asombro, la influencer de moda habló con Pilar Smith y se defendió. “Dice que son mentiras. Estaba muy angustiada, me negó todo. Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice. Él vivía con ella en Miami y ahora se vino a la Argentina. Ella estaba muy mal”, deslizó la panelista de LAM (América).

Tomás Cataldi, hijo de Mayer, grabó un video para contar su calvario. Allí también aclaró que ya no tiene contacto con sus padres, y que se mantiene solo gracias a su trabajo.

“Hoy estoy bien. Vivo solo y me mantengo con mi trabajo. No tengo contacto con ellos”, señaló.

“No estoy denunciando. Solo estoy contando mi experiencia. Mi intención es ayudar a las personas que estén pasando por algo parecido para que pidan ayuda y no se queden calladas”, expresó el joven.

A sus 20 años, Cataldi publicó un extenso video en las redes sociales para hacer un fuerte descargo contra su madre. En el material, que rápidamente comenzó a viralizarse, la acusó de haber ejercido maltrato psicológico durante su infancia y adolescencia, mostró conversaciones privadas y aseguró que se cansó de mantener en silencio todo lo que había vivido.

“Quería contar cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. No todo lo que ven en redes sociales es real. Mi mamá publicaba fotos con mi hermana y conmigo aparentando tener una familia perfecta, pero en mi casa me gritaba, me humillaba y me hacía sentir que todo era mi culpa”, afirmó.

Tomás también exhibió capturas de conversaciones de WhatsApp, audios y un registro en el que se escucha a una mujer, a quien identifica como su madre, recriminándole haber autorizado el ingreso de un amigo a la vivienda familiar. Además, mostró mensajes en los que, según explicó, se le prohibía utilizar la cocina o se lo descalificaba por sus notas escolares.

“Hubo un momento en el que intenté quitarme la vida. En lugar de preguntarme si era feliz o cómo estaba, me decían que estaba loco y que tenían que internarme”, sentenció el chico.