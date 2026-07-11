Quisieron asaltar a un policía: un delincuente terminó muerto y sus cómplices huyeron

Video. El agente, que se encontraba de franco, caminaba a su domicilio cuando fue sorprendido y rodeado por cuatro delincuentes, dos de los cuales llevaban armas de fuego.

Hoy 10:32

"Estás robado". Con esa frase, cuatro hombres que estaban armados rodearon y amenazaron este viernes a un joven que volvía a su casa en Moreno, noroeste del Gran Buenos Aires. Pero la víctima era un cabo de la Policía Federal que, si bien iba vestido de civil en su día franco, sacó su arma para defenderse, hizo un disparo y mató a uno de los asaltantes.

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El episodio se convirtió en el quinto caso que en los últimos cuatro días termina con asaltantes muertos a manos de policías en actividad o retirados que se defendieron a los balazos de distintos intentos de robos en las ciudades de La Plata, Avellaneda y Moreno.

A unas quince cuadras del robo que terminó con dos ladrones muertos cuando un agente defendió a una familia vecina de un robo en una casa del barrio Casasco, en Moreno, este viernes por la mañana un cabo de la Policía Federal fue amenazado por cuatro asaltantes que lo rodearon para robarlo sobre la calle Ituzaingó, casi esquina Dardo Rocha, en la zona sur de la ciudad.

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El agente, que se encontraba de franco y por lo tanto no llevaba su uniforme, caminaba desde la estación Moreno del ferrocarril Sarmiento dirigiéndose a su domicilio cuando fue sorprendido y rodeado por cuatro delincuentes, dos de los cuales llevaban armas de fuego.

Los hombre armados comenzaron a apuntarle y le advierten “estás robado”.

Al verse rodeado y amenazado por los cuatro asaltantes, el joven policía identificado como William Zurita sacó su arma reglamentaria una Bersa TPR9 y realizó un solo disparo que mató a uno de los atacantes y puso en fuga a sus cómplices, añadieron fuentes policiales.

El asaltante quedó tendido en el suelo y su deceso fue confirmado cuando llegó la ambulancia del servicio de emergencia tras el aviso formal que dio el policía objeto del intento de robo, que resultó ileso.

En el caso tomaron intervención la comisaría primera de Moreno y la fiscalía 4, que abrieron una investigación por "averiguación de ilícito y robo en grado de tentativa".

Los secretarios de la fiscalía Martín Borgnia y Rebeca Patiño ordenaron preservar lugar y la declaración testimonial al cabo policial, a la vez que se incautaron de su arma reglamentaria en forma preventiva con 15 cartuchos 09 mm y uno en la recamara.

Una seguidilla de asaltos y ladrones abatidos por policías en el Gran Buenos Aires

Desde el martes, ya son cinco los asaltantes que cayeron muertos cuando las víctimas lograron defenderse por ser policías que portaban armas al momento de ser sorprendidos por ladrones.

El primero de los casos ocurrió en Moreno, poco después del partido de la Selección Argentina en una casa de Santa María de Jesús al 2600, cuando un grupo de asaltantes ingresó a una vivienda en la que tomó de rehenes a la familia y llegó a apuntarle a la cabeza a un nene de dos años. Al iniciar su huida con joyas, celulares, mochilas y una consola de videojuegos en la camioneta de la víctima tuvieron problemas para manejarla lo que puso en alerta al grupo vecinal del barrio.

En ese marco, Rodolfo Camaratta, otro cabo de la Policía Federal también de 29 años, intentó detenerlos pero los ladrones abrieron fuego y se produjo un tiroteo. Allí, el agente logró matar a dos de los asaltantes pero recibió tres disparos en la cara, un brazo y el pecho que obligaron a su internación de urgencia y una intervención quirúrgica.

El miércoles, otros dos episodios similares se produjeron en la localidad de Gerli, en Avellaneda, y en la zona de City Bell, al norte de La Plata.

En la capital bonaerense, de madrugada, dos motochorros intentaron asaltar a un agente de la Policía que esperaba un transporte para ir a trabajar en la zona del Camino Centenario donde exhibieron un arma. La respuesta del suboficial fue un disparo que desestabilizó a la moto en la que circulaban, provocó la muerte de uno de los asaltantes y dejó herido a su cómplice.

Luego, la investigación determinó que el arma utilizada en el robo era de utilería y el joven de 18 años que había quedado hospitalizado en la localidad de Gonnet terminó detenido.

Ese mismo día, en la zona de Casacuberta y Paunero, centro de Gerli otra pareja de motochorros armados intentó asaltar a un oficial retirado y a su esposa que habían retirado dinero del banco y se disponían a subir a su auto.

Uno de los asaltantes con un arma en la mano comenzó a empujar y forcejear con la mujer para quitarle su cartera, la derribó al piso, comenzó a tironear luego con el hombre, al que también tiró al suelo, mientras los amenazaba al grito de "la lastimo, te la lastimo, ¿no entendés que te la lastimo?".

Desde el piso y ante un descuido del ladrón, el expolicía saca un arma y le dispara dos veces en el pecho al asaltante que da unos pocos pasos y se desploma en medio de la calle, mientras su cómplice huía a bordo de una moto.