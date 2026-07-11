La Municipalidad realizará este sábado una nueva edición de la “Cambiatón Mundialista” para fanáticos del fútbol

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación comunitaria en torno al clima mundialista.

Hoy 10:15

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventus, realizará una nueva edición de la “Cambiatón Mundialista”, para que fanáticos del fútbol puedan compartir la pasión mundialista a través del intercambio de figuritas.

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La propuesta recreativa y gratuita dirigidas a familias y grupos de amigos se desarrollará de 18 a 20.30 horas, en la explanada de la Municipalidad, frente a Plaza Libertad.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación comunitaria en torno al clima mundialista.