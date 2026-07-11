Violento ataque: un hombre con prisión domiciliaria apuñaló a su expareja y terminó preso otra vez

El hecho ocurrió luego de que el acusado incumpliera la medida judicial que cumplía por una causa de abuso sexual. La mujer debió ser internada.

Hoy 10:30

Un hombre de 45 años, que cumplía prisión domiciliaria por una causa de abuso sexual, fue detenido acusado de apuñalar a su expareja en la localidad bonaerense de Florentino Ameghino.

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El ataque ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle 13, entre 12 y 14. Según informaron fuentes policiales, el agresor, identificado como Fabio Leonardo Herrera, atacó con un cuchillo a María Rosana Belén, de 43 años, en circunstancias que todavía son investigadas.

La víctima sufrió varias heridas de arma blanca y fue trasladada de urgencia al hospital municipal, donde recibió atención médica. De acuerdo con el parte oficial, se encuentra fuera de peligro.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso. Durante el procedimiento secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado en la agresión, un arma blanca de fabricación artesanal con hoja curva.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Junín, que imputó al acusado por tentativa de homicidio agravada por el vínculo y por mediar violencia de género.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que Herrera cumplía prisión domiciliaria al momento del ataque. El hombre había sido condenado previamente en una causa por abuso sexual y se encontraba bajo esa modalidad de detención cuando ocurrió el violento episodio.

Los investigadores buscan determinar cómo se produjo el ataque y si existían antecedentes de violencia entre el acusado y la víctima. Mientras tanto, el hombre permanecerá detenido a disposición de la Justicia.