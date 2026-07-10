Organizan un bingo solidario para recaudar fondos y representar a Santiago del Estero en el Nacional de Taekwon-Do

La actividad se realizará este domingo 12 de julio en el Salón Naranja del predio de Ciencias Económicas.

Hoy 18:53

El dojang NBU, academia de Taekwon-Do dirigida por la Busabonim Nerea Bruno Umaño, llevará adelante este domingo 12 de julio un bingo familiar solidario con el objetivo de recaudar fondos para participar del Campeonato Nacional de Taekwon-Do, que se desarrollará en septiembre en la provincia de Mendoza.

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El evento tendrá lugar desde las 16 en el Salón Naranja del predio de Ciencias Económicas y estará abierto a toda la comunidad. Además del bingo, habrá venta de comidas y espectáculos para toda la familia.

La academia está integrada por entre 25 y 30 practicantes, quienes buscan reunir el dinero necesario para poder representar a Santiago del Estero en una de las competencias más importantes del calendario nacional de la disciplina.

La instructora Nerea Bruno Umaño explicó que la iniciativa va mucho más allá del aspecto deportivo, ya que también busca transmitir valores fundamentales a sus alumnos.

"Como instructora quiero que aprendan a trabajar en equipo y que esta experiencia les permita vivir un proceso en comunidad, colaborando grandes y chicos por un objetivo en común", expresó.

Asimismo, destacó que el proyecto pretende dejar una enseñanza sobre el valor del esfuerzo y la perseverancia. "Cuando nos unimos todo es más fácil. Para conseguir nuestros sueños hay que buscar los medios para lograrlos a través del esfuerzo. Nada viene regalado, hay que trabajar para alcanzar las metas", sostuvo.

Desde la academia remarcaron que el Taekwon-Do no solo forma deportistas, sino también personas preparadas para afrontar los desafíos de la vida, promoviendo valores como el compromiso, la solidaridad y el trabajo colectivo.