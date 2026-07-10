Las acciones argentinas subieron con fuerza en Wall Street y el riesgo país cayó a su nivel más bajo desde 2018

Los ADR de bancos lideraron las ganancias, mientras que el riesgo país descendió a 402 puntos básicos, el registro más bajo en más de ocho años.

Hoy 18:15

Aunque la Bolsa de Comercio porteña negoció con actividad reducida debido al feriado “puente”, los activos argentinos se afirmaron en Wall Street, que también operó este viernes con ganancias.

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Las acciones de los bancos argentinos fueron lo más destacado de una rueda que en Buenos Aires transcurrió solo con operaciones en el plazo T+1 pero no liquidación. Asimismo, no se pudo operar en contado inmediato ni hubo negocios con cauciones. Por lo tanto, las operaciones en T+1 realizadas el miércoles 08 y viernes 10 se liquidarán directamente el día lunes 13 de julio.

El índice S&P Merval porteño mejoró un 2,4%, en los 3.280.224 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se distinguían las ganancias, lideradas por Grupo Galicia (+9%) y Banco Francés (+8,9%).

La sesión favorable también se dio en otras plazas emergentes, como reflejó el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, que ganó un 2,9 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares de Argentina operaron con una suba de 0,5% en promedio en Wall Street. En la plaza local se espera a partir del lunes el regreso de la liquidez consistente por la reinversión de capital e intereses de Bonares y Globales, dado que algunas sociedades de Bolsa ya depositaron las divisas giradas por el Tesoro.

El riesgo país de JP Morgan descontó tres enteros, a 402 puntos básicos, un piso desde el 20 de abril de 2018 (400 puntos).

“A pesar de la semana reducida de operaciones, el principal foco estuvo puesto en la presentación de la estrategia de financiamiento del Gobierno para 2026–2027, que ofreció una hoja de ruta inusualmente detallada para la gestión de la deuda. Las autoridades hicieron hincapié en múltiples fuentes de financiamiento -incluyendo préstamos garantizados, financiamiento de organismos multilaterales, emisiones en el mercado local, privatizaciones y, eventualmente, el regreso a los mercados internacionales-, al tiempo que dejaron en claro que 2027 será un año más desafiante y requerirá un nivel significativo de prefinanciamiento", evaluaron los analistas de Adcap Grupo Financiero.

“Este lunes -sujeto a los tiempos de Caja de Valores- se acreditarán los pagos de renta y amortización de Bonares y Globales. El miércoles abre la licitación del bono (AO29) con amortización mensual y una tasa interna de retorno estimada entre 7,5% y 8%. Este título no cuenta con el tope de emisión de USD 200 millones pero respeta el límite máximo de USD 2.000 millones”, aportaron los analistas de Rava Bursátil.

El lunes 6, el equipo económico presentó a través de una conferencia de prensa el programa financiero para enfrentar los vencimientos en moneda extranjera de 2026 y 2027.

“El programa asume rollover pleno de capital e interés de organismos internacionales y del sector público y no contempla salir a los mercados internacionales, aunque se destaca su opcionalidad", subrayaron desde IEB.

“El panorama cambia en 2027. Las necesidades aumentan hasta USD 24.900 millones y, aunque las fuentes alcanzarían para cubrirlas, el programa ya no contempla un excedente financiero. En consecuencia, el desafío deja de concentrarse en el acceso al financiamiento y pasa a depender de la capacidad para acumular reservas, sostener el rollover de la deuda en un año electoral y administrar una mayor demanda de cobertura cambiaria”, precisó a su turno GMA Capital.

Alzas en Wall Street y baja para el petróleo

En Nueva York el S&P 500 subió 0,4%, en los 7.575 puntos, cerca de un máximo histórico, impulsado por el espectacular debut en el Nasdaq de la surcoreana SK Hynix (+12,8%, a USD 168,01), que generó optimismo en torno a los fabricantes de chips de memoria. La firma de semiconductores recaudó más de USD 26.000 millones el jueves mediante la venta de ADR (American Depositary Receipts) a 149 dólares cada uno.

Meta Platforms (+6%) alcanzó su nivel más alto desde abril, al tiempo que Moderna (-10,8%) se desplomó en su peor jornada en más de un año.

“Las acciones estadounidenses ampliaron sus ganancias después de que el presidente Donald Trump declarara que Irán había solicitado continuar las conversaciones y que Estados Unidos había accedido, pero que el alto el fuego de junio había terminado”, precisó Reuters.

Los ataques entre Estados Unidos e Irán esta semana reavivaron la preocupación de que los altos precios de la energía pudieran impulsar la inflación y obligar a la Fed (Reserva Federal) a subir las tasas de interés.

En ese sentido, el petróleo cayó en un rango de 0,3% a 0,6%, con el barril de Brent del Mar del Norte en los USD 76,10 en los contratos a septiembre, mientras que e crudo intermedio de Texas cedió a USD 71,62 en los contratos para agosto.

“El mercado está demostrando una gran resiliencia, comprando las caídas inducidas por titulares geopolíticos, una estrategia que ha demostrado ser rentable mientras los fundamentales de la IA sigan impresionando”, comentó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

“De cara a los próximos días, la volatilidad dependerá de la evolución en el Estrecho de Ormuz y de la capacidad de las empresas para superar las expectativas en sus reportes trimestrales, especialmente en un contexto donde el Congreso entra en receso, un periodo que históricamente tiende a favorecer el rendimiento del mercado frente a los meses de alta actividad legislativa”, agregó Torres.