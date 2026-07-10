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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 17º
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Policiales

Añatuya: detuvieron a un joven por violar una exclusión de hogar y agredir a su expareja

El acusado, de 22 años, fue aprehendido en el barrio Colonia Osvaldo luego de ingresar al domicilio de la víctima pese a una medida judicial vigente. La mujer activó la aplicación antipánico y la Policía intervino de inmediato.

Hoy 19:08

Un joven de 22 años fue detenido en el barrio Colonia Osvaldo, de la ciudad de Añatuya, acusado de incumplir una medida de exclusión de hogar y volver a agredir a su expareja.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 4, luego de que una joven denunciara haber sido víctima de agresiones físicas por parte del acusado.

Tras constatar las lesiones, la autoridad judicial dispuso medidas de protección para la víctima, entre ellas la exclusión del hogar del agresor y la instalación de la aplicación antipánico en su teléfono celular.

Sin embargo, durante la tarde del jueves, el hombre regresó al domicilio e ingresó al inmueble empujando a la mujer, manifestando que quería ver a sus hijos.

Ante la activación de la aplicación antipánico y el incumplimiento de la medida judicial vigente, efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar y procedieron a la aprehensión del acusado.

Informada de lo sucedido, la Fiscalía de turno convalidó el procedimiento y dispuso que el joven permanezca alojado en sede policial en calidad de aprehendido, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

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