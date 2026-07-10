La posible formación de Argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos del Mundial 2026

Lionel Scaloni mantiene dos dudas para el partido de este sábado: una en el lateral derecho y otra en el ataque. La Selección buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Hoy 17:44

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido clave para seguir avanzando en busca del bicampeonato. De cara al encuentro, Lionel Scaloni mantiene dos incógnitas en el once titular.

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En el arco está confirmada la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez, quien buscará recuperarse después de una floja actuación ante Egipto, en un partido que la Albiceleste terminó dando vuelta de manera agónica por 3-2.

En la defensa, Nicolás Tagliafico ocuparía el lateral izquierdo, mientras que la zaga central estaría conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La primera duda aparece en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel compiten por un lugar entre los titulares.

En el mediocampo, todo indica que Scaloni repetirá la estructura utilizada ante Egipto. Leandro Paredes se perfila como volante central, acompañado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, en una zona clave para manejar los ritmos del partido.

En ataque, Lionel Messi será titular y llega como una de las grandes figuras del torneo. Con ocho goles, el capitán argentino comparte el liderazgo de la tabla de goleadores del Mundial con el francés Kylian Mbappé.

La otra incógnita pasa por quién acompañará a la Pulga en la ofensiva. Lautaro Martínez y Julián Álvarez se disputan ese lugar, en una decisión que Scaloni terminará de definir en la previa del partido.

La probable formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

La Albiceleste viene de una remontada inolvidable ante Egipto y ahora buscará dar otro paso en el Mundial ante una Suiza que llega con confianza tras eliminar a Colombia por penales.