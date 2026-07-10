Confesión de homicidio impacta a San Miguel de Tucumán

Un hombre confiesa el homicidio de su hermana a través de WhatsApp y luego intenta quitarse la vida en San Miguel de Tucumán.

Hoy 17:19

Un impactante suceso ha sacudido la provincia de Tucumán, donde una mujer de 62 años fue encontrada sin vida en su hogar del barrio El Bosque. La principal línea de investigación sugiere que su hermano, Guillermo, de 61 años, está involucrado en el crimen, tras haberle enviado un audio de WhatsApp a su sobrino confesando el asesinato.

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El trágico hecho ocurrió en una vivienda situada en calle España al 1500, en San Miguel de Tucumán. El sobrino, alarmado por el mensaje, acudió rápidamente al lugar y descubrió una escena desgarradora: el cuerpo sin vida de Graciela del Valle Castaño y a su hermano gravemente herido a pocos metros.

Guillermo fue asistido de inmediato por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde permanece internado, aunque fuera de peligro. Las autoridades creen que el hombre habría asesinado a su hermana y luego intentó suicidarse.

Según las primeras investigaciones, Guillermo habría tratado de ahorcarse, pero la soga se rompió antes de que pudiera llevar a cabo el intento. La causa ha sido asignada a la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la dirección del fiscal Pedro Gallo, quien ha solicitado la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la División Homicidios de la Policía de Tucumán.

Un aspecto que ha generado inquietud en los investigadores es que, durante la inspección inicial, el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones visibles. Por ello, se considera que la autopsia será fundamental para determinar la causa exacta de la muerte y esclarecer el posible fratricidio.

La causa ha sido caratulada como presunto homicidio agravado por el vínculo, y las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios. Vecinos de la zona indicaron que los hermanos vivían juntos y mantenían una relación conflictiva.

Uno de los residentes comentó: “Nos dimos cuenta de que algo grave había pasado cuando llegó un patrullero a toda velocidad”. Otra vecina manifestó que la mujer tenía problemas de salud y era cuidada por su hermano, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad. Guillermo no ha sido arrestado debido a su estado de salud.

Las autoridades judiciales esperan los resultados de la autopsia y otras pruebas para avanzar en la investigación. Mientras tanto, el hijo del sospechoso ya ha sido entrevistado por la Policía y ha proporcionado información sobre el audio que recibió antes del hallazgo, según reporta el portal de noticias TN.