La embajadora del Líbano en Argentina Sonia Abou-Azar visitó la Legislatura provincial

La visita se dio en el marco de la entronización de la imagen de San Charbel Makhlouf en la Catedral Basílica que se concretará esta noche.

Hoy 16:36

La embajadora de la República del Líbano en la Argentina, Sonia Abou Azar, visitó hoy la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde fue recibida en representación del vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, por el vicepresidente 1° de la Legislatura, Juan Manuel Beltramino y acompañada por el senador nacional José Emilio Neder.

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En la oportunidad, Beltramino transmitió a la diplomática el afectuoso saludo del vicegobernador Silva Neder, quien no pudo estar presente por compromisos de su agenda de trabajo previamente asumidos.

La visita se dio en el marco de la entronización de la imagen de San Charbel Makhlouf en la Catedral Basílica que se concretará esta noche, una iniciativa de la Casa Libanesa local, ceremonia que será concelebrada por el cardenal Vicente Bokalic y el eparca maronita, monseñor Juan Habib Chamieh.

Como parte del protocolo, las autoridades entregaron a la embajadora la Declaración de Interés Provincial emitida por la Legislatura.

Además, Abou Azar firmó el Libro de Oro de la institución en el hall central, acompañada por monseñor Chamieh y la presidenta de la Casa Libanesa, Lauren Bittar.

También participaron del encuentro el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera y la secretaria Administrativa, CPN Soledad Vittar.

La diplomática recorrió distintos ámbitos de las Legislatura, entre ellos, el recinto de sesiones, el Espacio Malvinas y la Biblioteca, entre otros.

Durante el encuentro, el senador Neder destacó que la visita "ratifica la voluntad del pueblo santiagueño de seguir estrechando lazos de hermandad, cooperación y amistad".

Por su parte, la diplomática agradeció el cálido recibimiento y coincidió en la importancia de potenciar el intercambio cultural e institucional a través de una agenda compartida.