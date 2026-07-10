Detención por robo en el centro de Salta

La policía detuvo a un hombre por robo en el barrio Centro de Salta tras una alerta de videovigilancia.

Hoy 16:18

En la madrugada de hoy, efectivos de la Comisaría 8 de barrio Portezuelo llevaron a cabo un operativo en el barrio Centro de Salta, tras recibir una alerta del Centro de Videovigilancia.

Los policías detectaron a un individuo en el interior de una camioneta, donde se constató que había daños en una de las ventanillas del vehículo, lo que generó sospechas sobre su actividad.

El propietario de la camioneta se acercó a la dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente, lo que permitió a la policía tomar acciones inmediatas.

El sujeto, de 36 años, fue puesto a disposición de la Justicia tras su detención, en línea con los protocolos establecidos para estos casos.

La intervención también incluyó la participación de la Fiscalía Penal correspondiente, que se encargó de coordinar las acciones legales pertinentes.

Este tipo de operativos son esenciales para mantener la seguridad en las zonas urbanas, especialmente en áreas con alta afluencia de público.