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Lo tiene de hijo: los memes explotaron tras otra histórica derrota de River ante Belgrano en la final del Apertura

El Pirata dio vuelta el partido en Córdoba, logró el primer título de su historia y las redes sociales no perdonaron al Millonario

Hoy 18:13

La derrota de River Plate frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura dejó una verdadera revolución en las redes sociales. El conjunto cordobés se impuso por 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes, dio vuelta un partido histórico y consiguió el primer campeonato de su vida institucional, mientras que los hinchas aprovecharon para inundar internet con memes contra el Millonario.

El equipo cordobés volvió a escribir una página dorada frente a River y rápidamente aparecieron las cargadas recordando otros golpes históricos sufridos por el conjunto de Núñez ante el Pirata. Las referencias al descenso de 2011, los festejos en Córdoba y las bromas hacia los jugadores y el cuerpo técnico fueron tendencia durante toda la tarde.

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