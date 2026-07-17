Conmoción: una niña de 10 años murió tras un violento choque entre un auto y una camioneta

La menor viajaba junto a su madre cuando el vehículo en el que circulaban impactó contra una camioneta que intentaba cruzar la ruta, en jurisdicción de El Peligro, partido de La Plata.

Hoy 00:12

Una niña de diez años murió este jueves como consecuencia de un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 2, en jurisdicción de El Peligro, partido de La Plata, según confirmaron las autoridades.

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La víctima fatal fue identificada con las iniciales L.V., quien viajaba como acompañante en un Renault Logan conducido por su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años.

De acuerdo con la información a la que accedió Noticias Argentinas, el auto circulaba por la Ruta 2 en sentido hacia Mar del Plata, cuando, por causas que son materia de investigación, chocó contra una Ford Ranger conducida por Daniel Reyes Benítez, un hombre de 29 años, que intentaba cruzar la ruta.

Tras el fuerte impacto, se desplegó un numeroso operativo de emergencia. Bomberos Voluntarios de El Peligro trabajaron en el lugar junto a médicos del SAME.

La médica que arribó en la primera ambulancia constató el fallecimiento de la menor en el lugar del hecho. En tanto, tanto la conductora del Renault Logan como el conductor de la camioneta fueron asistidos y trasladados al Hospital Alejandro Korn -de Melchor Romero- para recibir atención médica.

La escena fue preservada para la realización de pericias, con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del hecho. La investigación quedó a cargo de la UFI Número 12 del Departamento Judicial La Plata dirigida por Fernando Padovan.