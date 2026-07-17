La exoneración de un empleado municipal condenado en Salta

La Municipalidad de Salta ha exonerado a un agente municipal condenado por delitos de abuso sexual agravado según la Resolución N° 058 de la Procuración General.

Hoy 01:20

La Municipalidad de Salta ha tomado la decisión de exonerar a un agente municipal que fue condenado por delitos de abuso sexual agravado, conforme a lo estipulado en la Resolución N° 058 de la Procuración General, publicada en el Boletín Oficial Municipal.

La medida afecta a M.S.M, quien se encontraba desempeñando funciones como empleado municipal y fue condenado en un juicio por abuso sexual simple agravado por la guarda y convivencia con una menor de edad, así como por abuso sexual con acceso carnal agravado en dos ocasiones, en un contexto de concurso real.

Según lo indicado en la resolución, además de la condena penal, durante el sumario administrativo se constató que el agente había incurrido en más de diez inasistencias injustificadas, una conducta que se considera causal de sanción bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Municipal.

La Procuración General argumentó que la condena penal califica como una falta de extrema gravedad, lo que imposibilita la continuidad del vínculo laboral con el Estado municipal, al considerar que el comportamiento del agente ha vulnerado el deber de mantener una conducta adecuada a su función pública.

En los fundamentos del acto administrativo se enfatiza que los empleados públicos deben observar una conducta ética tanto en el ámbito laboral como personal, dado que sus acciones pueden repercutir significativamente en el prestigio y la credibilidad de la administración.

Asimismo, la resolución indica que la situación judicial del agente limita la posibilidad de cumplir con obligaciones esenciales de la relación laboral, como la prestación efectiva del servicio y el cumplimiento del horario de trabajo.

Después del análisis del sumario administrativo, la Procuración General determinó la inmediata exoneración del agente, que constituye la máxima sanción contemplada en el régimen disciplinario municipal, e instruyó a la Coordinación General de Recursos Humanos para hacer efectiva la medida desde su notificación.