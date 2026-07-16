Incidente en programa español genera disculpas y regreso de periodista

El enfrentamiento entre la periodista Marta Gómez Montero y el conductor Jesús Cintora en Malas Lenguas Noche provocó un fuerte revuelo en las redes sociales y obligó a disculpas públicas en la televisión española.

Hoy 19:52

Un tenso momento se vivió en la televisión española durante la emisión del programa de debate político Malas Lenguas Noche, transmitido por la señal estatal La 2 de TVE. La reconocida periodista y analista Marta Gómez Montero decidió abandonar el set tras acusar al conductor del espacio, Jesús Cintora, de someterla a humillaciones reiteradas.

Durante este impactante cruce, que incluyó lágrimas y una renuncia en pleno directo, la situación se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando un fuerte repudio del público hacia el comportamiento del presentador. Gómez Montero, visiblemente afectada, declaró: “No voy a contestar, Jesús. No me vas a volver a humillar”, ante la mirada atónita de sus compañeros.

La comunicadora, entre lágrimas, explicó las razones detrás de su decisión: “He aguantado mucho tiempo por mis hijos y porque tengo que pagar las cuentas, pero ya no aguanto más”. Su discurso incluyó una referencia literaria que resonó en los medios: “Prefiero comer m...”, vinculado a un famoso libro, lo que incrementó aún más la repercusión del episodio.

El incidente provocó un terremoto en redes sociales, donde espectadores y colegas expresaron su apoyo a la periodista, llevando a disculpas públicas por parte de Cintora y del presidente de RTVE, José Pablo López. Cintora se disculpó en sus redes afirmando que solo intentó contener a su compañera durante un debate acalorado.

El conflicto tuvo una resolución sorpresiva. Dos días después, Gómez Montero regresó al programa, donde Cintora la recibió cordialmente. “Estoy reconfortada por la actitud del presidente y la tuya”, expresó la periodista, buscando restablecer el respeto en el set.

El presentador defendió su accionar explicando que “hubo un gesto de contención” y aclaró que no había insultos ni agresiones. Ambos sellaron la paz con un apretón de manos en directo, dejando atrás el polémico capítulo y continuando con el análisis del programa.