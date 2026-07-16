Francos aseguró que Milei será reelecto en 2027 y destacó el rumbo económico del Gobierno

El exjefe de Gabinete afirmó que La Libertad Avanza atraviesa un momento político favorable, sostuvo que la oposición no encuentra liderazgos y destacó las inversiones impulsadas durante la gestión.

Hoy 20:37

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que el presidente Javier Milei llegará fortalecido a las elecciones de 2027 y pronosticó que obtendrá la reelección, al considerar que el oficialismo atraviesa un escenario político favorable y que la oposición aún no logró consolidar una alternativa competitiva.

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Durante una entrevista concedida a Radio Rivadavia desde la Expo Rural 2026, Francos analizó la actualidad política y económica del país y vinculó las posibilidades electorales de La Libertad Avanza con los resultados de la gestión nacional.

"Milei tiene un posicionamiento tal en la política argentina hoy que no hay quien le pueda hacer frente, ni la oposición. Creo que va a ser reelecto", expresó el exfuncionario.

Además, destacó el programa económico que impulsa el Gobierno junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que el equilibrio fiscal dejó de ser una bandera exclusiva del oficialismo.

"Parece que se convirtió en un mantra que todos los partidos aceptan. Es un cambio cultural", afirmó al referirse a la importancia que, según su visión, adquirió el orden de las cuentas públicas.

En otro tramo de la entrevista, Francos habló sobre la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. Si bien reconoció que durante las elecciones porteñas existieron diferencias entre ambos espacios, consideró que esa experiencia puede servir para fortalecer futuros acuerdos políticos.

"Hubo intereses distintos", señaló sobre los comicios en la Ciudad de Buenos Aires, aunque remarcó que ese proceso "sirve para el futuro".

Al hacer un balance del escenario político, el exjefe de Gabinete sostuvo que el oficialismo llega fortalecido a la segunda mitad del mandato, producto de las decisiones adoptadas por Milei y de las dificultades que, según dijo, enfrenta la oposición para construir nuevos liderazgos.

Finalmente, Francos puso como ejemplo las inversiones anunciadas para el sector energético, al sostener que reflejan la confianza de los mercados en la Argentina.

"El cambio en la Argentina se ve en que empresas internacionales se unen a YPF para invertir 45.000 millones de dólares y exportar GNL al mundo. Eso es un Gobierno que genera confianza", concluyó.