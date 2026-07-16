Con varios artistas y casi 30 minutos de duración: así será el show del medio tiempo en la final entre Argentina y España del Mundial 2026

La definición del Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. Por primera vez habrá un espectáculo en el entretiempo, con una duración de hasta 30 minutos y la participación de reconocidas figuras de la música internacional.

Hoy 15:28

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también quedará en la historia por un motivo inédito. La FIFA implementará por primera vez un show de medio tiempo en una final mundialista, al mejor estilo del Super Bowl, con un espectáculo que reunirá a artistas de primer nivel y extenderá el descanso habitual.

El entretiempo tendrá una duración de entre 25 y 30 minutos, muy por encima de los 15 reglamentarios. El principal motivo será el montaje y desmontaje del escenario que se instalará sobre el campo de juego del MetLife Stadium, mientras que los futbolistas volverán a realizar una breve entrada en calor antes del inicio del segundo tiempo para evitar lesiones tras la larga pausa.

La producción artística estará dirigida por Chris Martin, líder de Coldplay, quien será el responsable de coordinar una presentación que tendrá una duración aproximada de 11 minutos. La FIFA confirmó la participación de Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, el coro PS22 Chorus y el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel. Además, el espectáculo incluirá la presencia de personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, con el objetivo de transmitir un mensaje educativo e inclusivo para todas las edades.

Desde la organización explicaron que el show fue diseñado para brindar una experiencia de entretenimiento de alcance global, tanto para los miles de espectadores presentes en el estadio como para los millones de personas que seguirán la final por televisión y plataformas digitales en todo el mundo.

La FIFA también confirmó que el espectáculo estará a cargo de Global Citizen, una organización sin fines de lucro que impulsa iniciativas sociales a nivel internacional. Durante la presentación se promocionará el FIFA Global Citizen Education Fund, un programa que busca recaudar 100 millones de dólares para financiar proyectos vinculados al acceso al fútbol infantil y a la educación.

Habrá espectáculos antes y después de la final

La jornada no se limitará al show del entretiempo. En los 90 minutos previos al inicio del partido se realizará el tradicional espectáculo de apertura, que contará con las actuaciones de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson, además de las participaciones especiales del actor Tom Cruise y del reconocido streamer IShowSpeed.

Una vez finalizado el encuentro y tras la ceremonia de premiación, la FIFA también tiene previsto un show de clausura, aunque por el momento no brindó detalles sobre los artistas ni el formato de esa presentación que pondrá el broche de oro a una final que promete ser inolvidable.