El pedido viral del streamer Speed a Lamine Yamal para evitar el bicampeonato de Argentina

El creador de contenido, fanático de Cristiano Ronaldo, le pidió a la joven figura española que “se concentre” para ganarle a la Selección en la final.

Hoy 11:19

Tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el reconocido streamer IShowSpeed se volvió viral en redes sociales por un video en el que le pidió desesperadamente a Lamine Yamal que derrote a la Selección en la final.

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El creador de contenido asistió al partido entre argentinos e ingleses en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde alentó a Inglaterra con la camiseta y los colores blanco y rojo pintados en el rostro.

Durante el encuentro, Speed fue abucheado por la hinchada argentina y vivió con evidente angustia la derrota inglesa. Desde el inicio del Mundial, muchos fanáticos del fútbol lo catalogaron como “mufa”, ya que cada equipo al que alentó terminó eliminado de la competencia.

Una vez fuera del estadio, el streamer realizó una transmisión en vivo y le dejó un mensaje directo a la joven figura de España, con vistas a la gran final frente a Argentina.

“Solo nos queda esperar que España cumpla, hermano. Lamine, este mensaje es para ti... ¡Concéntrate!”, pidió Speed ante sus millones de seguidores. Luego insistió: “Por favor, Lamine”.

El creador de contenido también utilizó la expresión inglesa “lock in”, vinculada a la idea de máxima concentración, y le suplicó al futbolista español que no se relaje en el partido decisivo.

“No juegues, Lamine, solo ve, solo gana”, continuó, en otro tramo del video que rápidamente se viralizó.

Speed, que construyó parte de su popularidad como fanático de Cristiano Ronaldo y protagonista de constantes provocaciones hacia Lionel Messi, dejó en claro que necesita un triunfo español para sostener su postura en la histórica rivalidad entre ambos cracks.

“Sálvame, Lamine. Sálvame del desastre. Si Messi gana la Copa del Mundo otra vez, no sé qué podré decir como fan de Ronaldo”, manifestó.

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, donde Argentina buscará el bicampeonato ante España.