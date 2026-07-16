Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 24º
X
Locales

Elías Suárez participó de un simulacro electoral con alumnos del Jardín de la Escuela Normal

El gobernador acompañó una propuesta educativa de formación ciudadana, en la que niños de las salas de 5 años participaron de una votación simbólica para elegir a su bibliotecario dentro del proyecto “Libros, votos y decisiones”.

Hoy 12:29
Elías Suárez

El gobernador Elías Suárez participó este jueves por la mañana de una actividad educativa en el Jardín de Infantes de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, donde compartió con los alumnos un simulacro electoral enmarcado en un proyecto de formación ciudadana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta estuvo destinada a los niños de las salas de 5 años del turno mañana, quienes fueron protagonistas de una votación simbólica para elegir a un bibliotecario o bibliotecaria para sus aulas.

La actividad forma parte del proyecto institucional “Libros, votos y decisiones: una experiencia democrática”, una iniciativa que busca acercar a los más pequeños a los valores de la participación, el respeto por la voluntad colectiva y el funcionamiento del sistema democrático mediante una experiencia adaptada a su edad.

Durante la jornada, el mandatario provincial acompañó a los alumnos en el proceso organizado por la comunidad educativa, que recreó distintas instancias de una elección y promovió el aprendizaje a través de una dinámica lúdica y participativa.

El simulacro permitió que los niños vivieran una experiencia vinculada al ejercicio de la ciudadanía desde la primera infancia, fomentando la toma de decisiones, la participación y el compromiso con la vida democrática.

La iniciativa fue impulsada por el Jardín de Infantes de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano y se desarrolló como parte de una propuesta pedagógica orientada a fortalecer el aprendizaje mediante vivencias concretas dentro del ámbito escolar.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Iker Casillas calentó la final contra Argentina: “No habrá cuarta estrella”
  2. 2. VIDEO: salió a la luz la reacción de Barco que no se vio en TV y que habría desatado el cruce con Bellingham
  3. 3. Argentina, imparable en los partidos decisivos: el tremendo récord de la era Scaloni
  4. 4. El pedido viral del streamer Speed a Lamine Yamal para evitar el bicampeonato de Argentina
  5. 5. Denuncian presunto desfalco millonario en una concesionaria y un empleado presentó un pedido de eximición de prisión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT