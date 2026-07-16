Elías Suárez participó de un simulacro electoral con alumnos del Jardín de la Escuela Normal

El gobernador acompañó una propuesta educativa de formación ciudadana, en la que niños de las salas de 5 años participaron de una votación simbólica para elegir a su bibliotecario dentro del proyecto “Libros, votos y decisiones”.

Hoy 12:29

El gobernador Elías Suárez participó este jueves por la mañana de una actividad educativa en el Jardín de Infantes de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, donde compartió con los alumnos un simulacro electoral enmarcado en un proyecto de formación ciudadana.

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La propuesta estuvo destinada a los niños de las salas de 5 años del turno mañana, quienes fueron protagonistas de una votación simbólica para elegir a un bibliotecario o bibliotecaria para sus aulas.

La actividad forma parte del proyecto institucional “Libros, votos y decisiones: una experiencia democrática”, una iniciativa que busca acercar a los más pequeños a los valores de la participación, el respeto por la voluntad colectiva y el funcionamiento del sistema democrático mediante una experiencia adaptada a su edad.

Durante la jornada, el mandatario provincial acompañó a los alumnos en el proceso organizado por la comunidad educativa, que recreó distintas instancias de una elección y promovió el aprendizaje a través de una dinámica lúdica y participativa.

El simulacro permitió que los niños vivieran una experiencia vinculada al ejercicio de la ciudadanía desde la primera infancia, fomentando la toma de decisiones, la participación y el compromiso con la vida democrática.

La iniciativa fue impulsada por el Jardín de Infantes de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano y se desarrolló como parte de una propuesta pedagógica orientada a fortalecer el aprendizaje mediante vivencias concretas dentro del ámbito escolar.