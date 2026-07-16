Atentos Pumas: Inglaterra anunció su formación para el Nations Championship

Sin modificaciones en relación al equipo que goleó a Fiji el último fin de semana, Steve Borthwick optó por dejar en el banco de suplentes nuevamente a Henry Pollock, quien apoyó un hat-trick ante el conjunto isleño.

Hoy 12:28

Inglaterra confirmó su formación para lo que será el cruce ante Los Pumas, el próximo sábado en Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship.

Sin modificaciones en relación al equipo que goleó a Fiji el último fin de semana, Steve Borthwick optó por dejar en el banco de suplentes nuevamente a Henry Pollock, quien apoyó un hat-trick ante el conjunto isleño.

Las novedades estarán en el banco de suplentes, con los ingresos del debutante Emmanuel Iyogun y Ben Spencer: "Estamos emocionados por el reto de enfrentarnos a Los Pumas en Santiago del Estero. Esperamos un ambiente fantástico con el apoyo apasionado del público local. Promete ser un gran evento, y los jugadores están ansiosos por vivirlo", señaló Borthwick.

La formación de Inglaterra para visitar a Los Pumas por el Nations Championship

1. Ellis Genge, 2. Jamie George (c), 3. Joe Heyes, 4. Alex Coles, 5. George Martin, 6. Ollie Chessum, 7. Guy Pepper, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Immanuel Feyi-Waboso, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.

Suplentes: 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Emmanuel Iyogun, 18. Asher Opoku-Fordjour, 19. Tom Curry, 20. Henry Pollock, 21. Ben Spencer, 22. Benhard Janse van Rensburg, 23. Noah Caluori.