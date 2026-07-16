Argentina, imparable en los partidos decisivos: el tremendo récord de la era Scaloni

La Selección eliminó a Inglaterra y alcanzó una marca impactante bajo la conducción de Lionel Scaloni: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó desde el inicio del ciclo.

Hoy 07:53

La Selección argentina de Lionel Scaloni volvió a demostrar su vigencia en los partidos decisivos y alcanzó una estadística impactante: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó desde que el entrenador asumió la conducción del equipo.

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La victoria por 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta, que clasificó a la Argentina a la final del Mundial 2026 contra España, estiró una racha histórica en cruces de eliminación directa y definiciones a partido único.

Para llegar a ese número, el relevamiento contempla partidos de mata-mata, finales y definiciones a un solo encuentro, incluido el tercer puesto de la Copa América 2019 y la Finalissima 2022.

La única derrota de la era Scaloni en este tipo de partidos fue ante Brasil, por 2 a 0, en la semifinal de la Copa América 2019. Desde entonces, Argentina ganó 16 mano a mano consecutivos.

El detalle torneo por torneo

En la Copa América 2019, Argentina superó a Venezuela por 2 a 0 en cuartos de final, perdió 2 a 0 ante Brasil en semifinales y luego venció 2 a 1 a Chile en el partido por el tercer puesto.

En la Copa América 2021, el equipo de Scaloni derrotó 3 a 0 a Ecuador en cuartos, eliminó a Colombia por penales tras igualar 1 a 1 en semifinales y venció 1 a 0 a Brasil en la final disputada en el Maracaná.

La racha continuó en la Finalissima 2022, con el triunfo 3 a 0 ante Italia en Wembley.

En el Mundial de Qatar 2022, Argentina venció 2 a 1 a Australia en octavos, superó a Países Bajos por penales tras empatar 2 a 2 en cuartos, goleó 3 a 0 a Croacia en semifinales y se consagró campeón ante Francia, luego del 3 a 3 y el 4 a 2 en la definición desde los doce pasos.

En la Copa América 2024, la Selección eliminó a Ecuador por penales tras igualar 1 a 1, venció 2 a 0 a Canadá en semifinales y derrotó 1 a 0 a Colombia en la final, en tiempo suplementario.

En el Mundial 2026, el camino también fue perfecto en los cruces directos: 3 a 2 ante Cabo Verde en dieciseisavos, 3 a 2 frente a Egipto en octavos, 3 a 1 contra Suiza en cuartos y el reciente 2 a 1 ante Inglaterra en semifinales.

El registro resume una de las grandes fortalezas del ciclo Scaloni: Argentina no solo compite, sino que resuelve en los partidos límite. En ese camino ganó dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y ahora llegó a otra final de Copa del Mundo.

Desde la caída con Brasil en 2019, el equipo construyó una identidad marcada por la resistencia, la jerarquía en los momentos calientes y la capacidad para imponerse en contextos de máxima presión.

La final ante España será el próximo desafío para una Selección que, bajo la conducción de Scaloni, transformó los mano a mano en una verdadera marca registrada.