Los famosos celebraron el triunfo de Argentina ante Inglaterra con una catarata de mensajes en las redes

Artistas, periodistas, modelos e influencers compartieron su emoción durante la semifinal del Mundial 2026. Desde mensajes de aliento hasta festejos tras la clasificación a la final, las redes sociales se tiñeron de celeste y blanco.

Hoy 20:35

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2 a 1 a Inglaterra, desató una verdadera ola de festejos en las redes sociales, donde figuras del espectáculo, la música y la televisión expresaron su apoyo y celebraron el triunfo de la "Scaloneta".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Mona Jiménez publicó una fotografía junto a Lionel Messi acompañada por un mensaje de unidad, mientras que Santiago del Moro dedicó un posteo especial al capitán argentino y al plantel, destacando el orgullo que genera el equipo nacional.

En el mundo de la música, Emilia Mernes apeló al humor al compartir una imagen junto a su perrita Roma y escribir que la mascota "quería una familia tranquila y le tocó una familia argentina", reflejando los nervios que se vivieron durante el partido.

También se sumaron Pampita, quien posó con sus hijos vestidos con la camiseta argentina; Ángel de Brito, que publicó una selfie con la casaca albiceleste; y Jimena Barón, que mostró cómo alentó junto a su pareja flameando la bandera nacional.

Duki compartió su emoción cuando los jugadores ingresaron al estadio, mientras que Nathy Peluso, Fito Páez, Sandra Mihanovich y Luisana Lopilato también utilizaron sus redes para alentar al seleccionado y celebrar la clasificación.

Por su parte, Eva De Dominici bromeó sobre la rivalidad futbolística dentro de su familia, mientras que Benjamín Vicuña enterneció a sus seguidores al publicar una imagen de su hija con una camiseta personalizada de la Selección. Dalma Maradona, Luciana Salazar, el periodista Tití Fernández y otros influencers también se sumaron a los mensajes de apoyo.

Las publicaciones reflejaron el entusiasmo que despertó el triunfo argentino, con miles de mensajes cargados de emoción, orgullo y expectativa por la gran final, donde la Selección buscará conquistar un nuevo título mundial.