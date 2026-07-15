Desde el aire: las impactantes imágenes del festejo en la Plaza Libertad tras la clasificación de Argentina a la final

Cientos de santiagueños se reunieron en el principal paseo de la ciudad para celebrar el triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra.

Hoy 21:43

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial desató una verdadera fiesta en Santiago del Estero. Apenas el árbitro marcó el final del triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra, cientos de hinchas comenzaron a llegar a la Plaza Libertad, donde protagonizaron un multitudinario festejo que quedó registrado desde el aire.

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Las imágenes aéreas muestran el corazón de la capital santiagueña completamente colmado por familias, grupos de amigos y fanáticos vestidos con los colores celeste y blanco, que se reunieron para celebrar una victoria cargada de emoción y expectativa de cara a la gran final.

Banderas argentinas, bombos, bocinazos y cánticos acompañaron una jornada que tuvo como escenario principal la Plaza Libertad, convertida una vez más en el punto de encuentro elegido por los santiagueños para compartir un nuevo logro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Desde las alturas, la magnitud de la convocatoria permitió apreciar la gran cantidad de personas que coparon el tradicional paseo céntrico, en una postal que reflejó la pasión de los hinchas y el clima de alegría que se vivió durante toda la celebración.

Con la ilusión intacta y el sueño del bicampeonato cada vez más cerca, los festejos en Santiago del Estero volvieron a demostrar el fervor con el que los argentinos viven cada paso de la Selección en la Copa del Mundo.