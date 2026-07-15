"El que no salta": el divertido festejo de Franco Colapinto tras el triunfo de Argentina

El piloto argentino de Fórmula 1 celebró la clasificación de la Selección a la final del Mundial con una serie de publicaciones en sus redes sociales, donde no faltó el humor.

Hoy 22:55

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 también despertó la alegría de Franco Colapinto. El piloto argentino de Fórmula 1 utilizó sus redes sociales para sumarse a los festejos luego de la victoria 2-1 sobre Inglaterra, con publicaciones que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre las historias que compartió en Instagram, una de las que más llamó la atención fue una fotografía de su monoplaza de Alpine con las cuatro ruedas en el aire, acompañada por la frase "El que no salta...", en clara alusión al popular canto de las tribunas que se escuchó durante los festejos por la clasificación argentina.

Además, el piloto de Pilar también publicó imágenes de Lionel Messi, Diego Maradona y del festejo de Enzo Fernández tras convertir el gol del empate frente a Inglaterra. "Qué felicidad", escribió Colapinto, dejando en evidencia su entusiasmo por el pase de la Selección a una nueva final del mundo.

El gesto del corredor no pasó inadvertido y fue celebrado por miles de fanáticos, que destacaron su forma de vivir el triunfo argentino. La Albiceleste buscará el próximo domingo, frente a España, conquistar una nueva Copa del Mundo y sumar la ansiada cuarta estrella.