La UNSE capacitará a emprendedores en técnicas de elaboración de embutidos y fiambres

La capacitación está dirigida a emprendedores, productores, estudiantes y quien quiera aprender sobre la elaboración de embutidos y fiambres con estándares de calidad profesional.

Hoy 23:51

La Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (FAyA-UNSE) lanzó una nueva edición de su tradicional Curso de Chacinados, una capacitación que año tras año despierta gran interés entre emprendedores, productores, estudiantes y público en general interesado en aprender técnicas de elaboración de embutidos y fiambres con respaldo científico y estándares de calidad profesional.

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La docente responsable del curso, Dra. Lara Valeria Lescano Farías, destacó que la propuesta suele superar el cupo previsto debido a la alta demanda. “Cada año renueva mucho interés. Siempre estamos con una cantidad de preinscriptos e inscriptos que supera el cupo máximo, por eso estamos viendo la posibilidad de ampliar los espacios para recibir a más personas”, señaló en una entrevista con Radio Universidad.

La capacitación tendrá una duración total de 30 horas, distribuidas en seis encuentros presenciales que se realizarán los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de agosto, en la sede del Parque Industrial “La Isla”, en la ciudad de La Banda.

Lescano explicó que el curso está diseñado principalmente como un taller práctico. “Es un curso que tiene un 95% de práctica. La primera clase sirve para contextualizar y presentar los contenidos, y luego trabajamos directamente en la sala de chacinados durante el resto de las jornadas”, indicó.

Durante las clases, los participantes aprenderán desde el despiece de la media res porcina hasta la elaboración de distintos productos, incluyendo curados, salazones, embutidos frescos y cocidos.

"Comenzamos con jamón crudo, bondiolas, pancetas y lomitos; luego seguimos con salamines, chorizos, salchichas parrilleras y hamburguesas; y finalizamos con productos cocidos como morcillas, queso de cerdo, grasa de pella y chicharrón", detalló la especialista.

La formación se desarrolla en la Planta Piloto de Procesamiento de Alimentos de la FAyA, un espacio equipado con cámaras frigoríficas, secaderos, sierras eléctricas y tecnología específica para la elaboración de alimentos.

Capacitación para emprender o perfeccionarse

La docente remarcó que el curso está orientado tanto a quienes desean iniciarse en la actividad como a quienes ya cuentan con experiencia y buscan perfeccionar sus conocimientos.

"Tenemos cooperativistas, emprendedores, estudiantes universitarios, productores y también personas que se inscriben simplemente por hobby o interés personal. No se requiere experiencia previa, porque todo se explica paso a paso", afirmó.

Además de las técnicas de elaboración, la propuesta incorpora contenidos vinculados a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), abordando aspectos relacionados con la higiene personal, el manejo adecuado de equipos, las condiciones de almacenamiento y la seguridad alimentaria.

“Buscamos que quienes participen comprendan no solamente cómo elaborar los productos, sino también cómo hacerlo de manera segura y con estándares de calidad que les permitan proyectar un emprendimiento o mejorar una producción ya existente”, explicó Lescano.

Inscripciones abiertas

El Curso de Chacinados está destinado a emprendedores, cooperativistas, docentes, alumnos avanzados de Ingeniería en Alimentos y público interesado en general.

Las clases se dictarán los viernes de 14 a 19 horas y los sábados de 9 a 14 horas. El cupo mínimo es de 10 participantes y el máximo previsto es de 15.

El equipo docente está integrado por la Dra. Lara Lescano Farías, el Mg. Ing. Luis García, la Dra. Teresa Nediani, la Ing. Cecilia Gulotta, estudiantes avanzados de Ingeniería en Alimentos y personal técnico de la Facultad.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través del sistema de autogestión de la FAyA-UNSE. Los cupos son limitados y la preinscripción permanecerá abierta hasta el 30 de julio.