Franco Colapinto vuelve a la acción con el Gran Premio de Bélgica

El piloto argentino afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. El fin de semana incluirá tres entrenamientos, la clasificación y la carrera del domingo.

Hoy 07:04

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica, una de las citas más tradicionales del calendario, y todas las miradas de los fanáticos argentinos estarán puestas en Franco Colapinto, quien continuará sumando experiencia al volante del monoplaza de Alpine.

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La actividad se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, considerado uno de los trazados más desafiantes del campeonato por sus largas rectas, pronunciados desniveles y un clima cambiante que suele jugar un papel determinante en cada competencia.

Colapinto buscará seguir adaptándose a la máxima categoría del automovilismo mundial en un escenario donde encontrar el equilibrio entre velocidad y estabilidad será clave para afrontar sectores emblemáticos como Eau Rouge y Raidillon, dos de las curvas más exigentes del calendario.

Cronograma del Gran Premio de Bélgica (hora argentina)

Viernes 17 de julio

Práctica Libre 1: 8.30

8.30 Práctica Libre 2: 12.00

Sábado 18 de julio

Práctica Libre 3: 7.30

7.30 Clasificación: 11.00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10.00

Cómo es el circuito de Spa-Francorchamps

El circuito belga es el más largo del calendario de la Fórmula 1, con 7,004 kilómetros de extensión y 19 curvas. Su combinación de sectores de alta velocidad, cambios de elevación y condiciones climáticas impredecibles lo convierten en uno de los desafíos más complejos para pilotos e ingenieros.

Además, es habitual que la lluvia aparezca solo en una parte del trazado mientras otros sectores permanecen secos, una situación que obliga a los equipos a tomar decisiones estratégicas clave respecto al uso de neumáticos y las paradas en boxes.

Dónde ver a Franco Colapinto

En Argentina, toda la actividad del Gran Premio de Bélgica podrá seguirse en vivo a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, con transmisión de las prácticas, la clasificación y la carrera, además de cámaras a bordo y datos oficiales de telemetría.