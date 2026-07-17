Con cuatro partidos, se cierra la fase regular de la Liga Santiagueña

Este viernes comenzará la 14ª y última jornada del Torneo Anual, que definirá las posiciones finales y los clasificados a la próxima instancia.
La Liga Santiagueña de Fútbol entra en etapa de definiciones. Este viernes se pondrá en marcha la 14ª y última fecha de la fase regular del Torneo Anual, una jornada decisiva que determinará las posiciones finales y los equipos que avanzarán a la siguiente instancia del certamen. Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el clásico entre Central Córdoba y Güemes, que se disputará en el Predio Sintético del Ferroviario, en El Zanjón. Ambos equipos buscarán cerrar la primera fase con un triunfo en uno de los partidos de mayor convocatoria del fútbol santiagueño. Además, Unión Santiago recibirá a Estudiantes en donde definirán al líder de la zona Capital, mientras que Instituto Deportivo Santiago será local frente a Banfield en la cancha de Villa Unión, en La Banda. La jornada del viernes se completará con el cruce entre Vélez de San Ramón y Villa Unión, otro duelo importante para definir las ubicaciones finales. La fecha tendrá continuidad el lunes, cuando Mitre reciba a Comercio en el Predio CAM N°2, en La Banda. En tanto, el partido entre Central Argentino y Agua y Energía aún no tiene programación confirmada por parte de la Liga. Con varios equipos peleando por mejorar su ubicación y asegurar su clasificación, la última fecha promete emociones fuertes y definiciones en distintos escenarios del fútbol santiagueño.
Programación de la fecha 14
Viernes
Lunes
La Liga Santiagueña de Fútbol entra en etapa de definiciones. Este viernes se pondrá en marcha la 14ª y última fecha de la fase regular del Torneo Anual, una jornada decisiva que determinará las posiciones finales y los equipos que avanzarán a la siguiente instancia del certamen.
Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el clásico entre Central Córdoba y Güemes, que se disputará en el Predio Sintético del Ferroviario, en El Zanjón. Ambos equipos buscarán cerrar la primera fase con un triunfo en uno de los partidos de mayor convocatoria del fútbol santiagueño.
Además, Unión Santiago recibirá a Estudiantes en donde definirán al líder de la zona Capital, mientras que Instituto Deportivo Santiago será local frente a Banfield en la cancha de Villa Unión, en La Banda. La jornada del viernes se completará con el cruce entre Vélez de San Ramón y Villa Unión, otro duelo importante para definir las ubicaciones finales.
La fecha tendrá continuidad el lunes, cuando Mitre reciba a Comercio en el Predio CAM N°2, en La Banda. En tanto, el partido entre Central Argentino y Agua y Energía aún no tiene programación confirmada por parte de la Liga.
Con varios equipos peleando por mejorar su ubicación y asegurar su clasificación, la última fecha promete emociones fuertes y definiciones en distintos escenarios del fútbol santiagueño.