En la presentación de Gorosito, San Lorenzo choca ante Riestra en busca de los 8vos de Copa Argentina

El Ciclón enfrentará este viernes desde las 18.45 al Malevo en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por los 16avos de final.

Hoy 07:05

San Lorenzo iniciará una nueva etapa este viernes, cuando enfrente a Deportivo Riestra desde las 18.45 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro marcará el debut oficial de Néstor "Pipo" Gorosito como entrenador del Ciclón, que buscará comenzar el segundo semestre con una clasificación.

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El conjunto de Boedo llega a este compromiso tras semanas de profundos cambios institucionales y deportivos. La eliminación de la Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta derivó en la salida de Gustavo Álvarez y también aceleró el proceso electoral que terminó con la asunción de Marcelo Culotta como nuevo presidente del club.

Además, la nueva dirigencia presentó un informe que reveló la delicada situación económica de la institución, con una deuda cercana a los 67 millones de dólares y varios conflictos judiciales pendientes. En ese contexto, Gorosito asumió el desafío de conducir al equipo y en su presentación reconoció el difícil momento que atraviesa el club.

Del otro lado estará un Riestra que tampoco tuvo un buen primer semestre. El Malevo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y apenas consiguió tres victorias en todas las competencias disputadas. Una de ellas fue el triunfo por 1-0 sobre Deportivo Maipú, que le permitió avanzar a esta instancia de la Copa Argentina.

Probable formación de San Lorenzo

Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi.

DT: Néstor Gorosito.

Posible formación de Riestra

El entrenador Guillermo Duro aún no confirmó el equipo que afrontará el encuentro y se espera que lo haga en las horas previas al partido.

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